Milena Miconi/ “Uno stalker mi ha perseguitata, avevo paura ed ero spaventata”

Milena Miconi sarà ospite quest’oggi presso gli studi di Storie Italiane, su Rai Uno, per raccontare la sua vicenda drammatica legata ad uno stalker che l’ha perseguitata. L’ex del Bagaglino ha anticipato quanto vissuto in una recente intervista rilasciata ai microfoni del settimanale di gossip, “Di Più Tv”, in cui ha spiegato che un suo grande ammiratore si è trasformato nel giro di breve tempo in un persecutore senza scrupoli: “Diceva di essere un mio grande ammiratore e mi tormentava telefonandomi giorno e notte – le parole della Miconi – avevo paura, non mi sentivo più al sicuro. Di sera, appena finivo lo spettacolo, uscivo dal teatro guardandomi attorno. Poi correvo verso la macchina e aprivo la portiera in fretta per chiudermi dentro, spaventata dall’idea di trovarmi quella persona davanti. A volte avevo l’impressione di essere seguita”.

MILENA MICONI: “CON L’ARRIVO DI GRAIANI LA COSA E’ SCEMATA”

Una stalker che ha agito anni fa, quando appunto la stessa Miconi lavorava nel teatro per il Bagaglino. La sua fortuna è stata quella di incontrare Mauro Graiani, che poi è divenuto suo marito. Grazie all’inizio di questa relazione il fan ossessionato si è fatto da parte, sparendo: “Quando i giornali hanno iniziato a fotografarci – ha spiegato sempre la Miconi a “Di Più Tv” – a scrivere di noi, quell’uomo a poco a poco ha smesso di telefonare, fino a sparire”. La showgirl ha confessato di aver pensato più volte di denunciare il suo stalker, ma quando la cosa si è interrotta ha deciso di ripensarci facendo decadere il tutto. Oggi si approfondirà l’argomento negli studi di Storie Italiane, assieme alla conduttrice Eleonora Daniele. La Miconi è divenuta famosa in particolare sul finire degli anni ’90 grazie alla sua partecipazione nella fiction “Un Posto al sole”. In seguito la 48enne ha preso parte anche a “Don Matteo”, “Rex”, “Un Medico in famiglia” e altre pellicole ben note.

