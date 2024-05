Milena Santirocco/ Dall’incontro con l’esorcista al malocchio: tutti i misteri del giallo

Storie Italiane torna a trattare il caso di Milena Santirocco, l’insegnante di danza che è sparita per sette giorni da Lanciano, per poi “riemergere” a Castelvolturno, in provincia di Caserta. Il programma di Rai Uno ha intervistato una donna che ha visto Milena Santirocco, e che la stessa camminava male, trascinandosi, con un marsupio che però poi è sparito. “La gente l’ha vista camminare male ma comunque era abbastanza tranquilla, la persona non ha quindi pensato che si trattasse di una donna scomparsa”.

Eleonora Daniele commenta: “Nessuno è intervenuto? E’ follia, mi sembra tutto impossibile, la vedi una persona se sta bene o meno, se una ha addosso i vestiti di una settimana o se sono puliti”. Roberto Alessi sulla vicenda di Milena Santirocco ha commentato: “Milena conosceva qualcuno in quella donna e forse da lì sono arrivate delle telefonate che sono state poi “seguite” dagli inquirenti. C’è poi la figura di Padre Pius, prete esorcista a cui pare Milena avrebbe lasciato dei messaggi inquietanti”. Assieme a Milena, dal prete, vi era un uomo, che però non ha voluto commentare: “Non ho niente da dire”.

IL CASO DI MILENA SANTIROCCO: IL COMMENTO DI DAVIDE BARZAN

Non si trattava di un compagno ma di un amico, precisa l’inviata di Storie Italiane in merito a questo uomo misterioso: “Mentre la persona che abbiamo sentito ieri (l’ex fidanzato ndr) ci ha negato di essere andato con Milena dall’esorcista”. Che cosa è successo quindi? Qualcosa di recente fino a spingerla a tentare un gesto estremo, probabilmente, anche se non è ben chiaro cosa.

Davide Barzan in collegamento aggiunge: “Sono ancora molti i punti da chiarire, serve anche studiare le relazioni di prossimità, possono indicare elementi rilevanti. Potrebbe essere dirimente l’emersione di questi presunti litigi fra Milena e questo uomo originario del casertano. Io dubito che questa donna si sia inventata tutto anche perchè rischia la simulazione di reato”. Si parla anche di un presunto malocchio che forse Milena avrebbe subito da delle persone invidiose: “Era molto invidiata”, ha spiegato l’ex fidanzato.

