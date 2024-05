Milena Santirocco, la confessione a Chi l’ha visto? dopo la scomparsa/ “Ho vagato per giorni, volevo morire”

Nella puntata di ieri di ‘Chi l’ha visto?‘ – il famoso programma in onda su Rai 3 guidato da Federica Sciarelli – si è tornati a parlare della strana scomparsa di Milena Santirocco, la 54enne che si era allontana (almeno, così si è scoperto in un secondo momento) volontariamente da Lanciano lo scorso 28 aprile: la sua volontà, ha spiegato all’inviato della trasmissione Rai, era quella di farla definitivamente finita, ma dopo aver vagato in solitudine per quasi una settimana Milena Santirocco ha deciso di tornare a casa dai suoi preoccupatissimi figli.

Congedi parentali a genitori dello stesso sesso: Inps impugna la sentenza/ "Agiamo secondo la Legge"

“Mi sono allontanata perché in me si era accumulato tanto stress“, ha spiegato alla trasmissione della Sciarelli riconoscendo di aver sbagliato a tenersi dentro tutto quel dolore: “Avevo creato un muro e nessuno lo capiva veramente, probabilmente lo nascondevo con il mio sorriso“. In quel vagare solitario Milena Santirocco era arrivata fino al punto di mettersi in piedi “sulle rovine” trovate nella spiaggia vicino a Lanciano, pronta a buttarsi nell’acqua, ma poi all’ultimo “c’è stato un ripensamento“.

Giovanni Favia è stato assolto dalle accuse di violenza sessuale/ "Giustizia è stata fatta"

Il racconto della donna a Chi l’ha visto?: “Volevo farla finita, poi…”

Riavvolgendo il nastro di questa strana vicenda – che fortunatamente si è conclusa nel migliore dei modi – vi ricordiamo che della scomparsa di Milena Santirocco si parla da quel 28 aprile in cui senza portarsi nulla dietro, soldi inclusi, è uscita di casa dopo pranzo facendo perdere le sue tracce: i figli, preoccupati dal non vederla tornare a casa, si sono rivolti sia alle autorità che (come spesso accade nei casi simili) alla trasmissione ‘Chi l’ha visto?‘. Dopo 6 lunghi giorni, Milena Santirocco è ricomparsa com’era scomparsa in un bar di Castel Volturno, raccontando agli inquirenti che era stata rapita da alcuni uomini incappucciati.

MILLION DAY/ Estrazione numeri vincenti di oggi 9 maggio 2024: le cinquine

Dopo diversi interrogatori – infine – la stessa 54enne ha ritrattato la sua versione, confessando agli inquirenti che il sequestro era un falso e che si era allontanata volontariamente da Lanciano: per sei giorni, ha raccontato a ‘Chi l’ha visto?‘, Milena Santirocco avrebbe camminato fino a Castel Volturno, dormendo all’aperto e rimuginando su quel suicidio dal quale si è salvata solo “pensando ai miei figli“. L’ultimo dettaglio che la donna ha condiviso con i microfoni Rai è quello della foto della sua auto, condivisa tra le storie di WhatsApp “perché si potesse trovare subito la mia macchina e il posto in cui ero sparita”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA