Milena Santirocco, l’ex: “Era normale nell’ultimo periodo”/ “Non aveva problemi economici”

Storie Italiane ha parlato con l’ex fidanzato di Milena Santirocco, la donna sparita per 7 giorni poi ritrovata a Castelvolturno, a Caserta, dopo essere partita da Lanciano: “Ho saputo che probabilmente voleva togliersi la vita – ha raccontato l’ex della donna – non so se conosceva qualcuno a Caserta, non mi sembra che aveva problemi economici, tutto normale e tranquillo. Siamo stati insieme un anno e mezzo, ci eravamo lasciati a fine luglio, ci siamo frequentati fino a due mesi fa, perchè ci siamo lasciati? Sono cose personali”. E ancora: “Io non l’ho vista diversa nell’ultimo periodo”.

Sulla benedizione per il malocchio che Milena Santirocco avrebbe chiesto prima di Natale: “Io non sapevo nulla, ci ridevamo sopra su santoni, maghi e cartomanti, erano cialtronate per noi”. Queste invece le parole del barista che ha avvisato le forze dell’ordine dopo aver visto Milena Santirocco a Castelvolturno, tutta bagnata: “Era provata, disidratata, penso per il sole”, queste alcune delle parole del titolare della caffetteria di Castelvolturno “Era confusa, voleva che chiamassimo i carabinieri, dopo dieci minuti sono arrivati e poi hanno fatto tutto loro. Noi le abbiamo offerto qualcosa di caldo, abiti asciutti. Lei ci ha dato il numero della madre, se lo ricordava a memoria. Non aveva il giubbotto”.

MILENA SANTIROCCO, L’EX FIDANZATO. “AVEVA DEGLI AMMIRATORI”

L’ex fidanzato ha aggiunto: “Io credo al suicidio? Lei mi ha detto che voleva cambiare professione in quanto suscitava molta invida da parte delle colleghe in quanto quando organizzava le manifestazioni veniva molta gente. Il malocchio per quello? Forse, ma è una notizia che mi ha sconvolto in quanto non pensavo che sarebbe mai arrivata a tanto”.

“Noi ci siamo sentiti fino a febbraio poi mi ha bloccato su WhatsApp – ha continuato l’ex di Milena Santirocco – e quindi non ci siamo sentiti più. Lei aveva degli ammiratori, come tutte le donne carine e intraprendenti aveva qualcuno che le andava dietro”, ha concluso l’ex fidanzato.

