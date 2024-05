Milena Santirocco, scomparsa da Lanciano/ Uscita di casa la domenica poi non più ritrovata

Il programma di Rai Uno, Storie Italiane, ha aperto stamane con il caso di Milena Santirocco, 54enne insegnante di danza che non si trova più da domenica a Torino di Sangro, in provincia di Lanciano. La donna ha lasciato la macchina a circa 15 minuti da casa e poi è andata a fare una passeggiata a piede, con il cellulare che si è spento alle ore 18:30. L’auto ha una ruota sgonfia, c’è una gomma bucata e ciò getta un alone di mistero sulla vicenda: cosa è successo?

La donna è scesa dall’auto dopo averla parcheggiata per poi fare una passeggiata lungo un sentiero. La stanno cercando nell’acqua, visto che il luogo del ritrovamento dell’auto è a pochi metri dalla costa, e i pompieri e la protezione civile la stanno cercando anche nell’acqua, in totale sei squadre anche unità cinofile, che sono al lavoro per provare a ritrovare Milena Santirocco. Al momento non si esclude alcuna ipotesi ed Eleonora Daniele ha precisato: “Può essere caduta ma anche può essere che qualcuno le ha fatto del male”, mentre Roberto Alessi ha aggiunto: “Una donna non spegnerebbe mai il cellulare in una zona così, ho visto i suoi social ed è una donna piena della sua vita”, come a voler dire che la stessa non avrebbe dato alcun indizio circa un eventuale gesto estremo.











