Milena Vukotic: “Bellezza dà emozioni, ma è relativa”/ “Le mie foto osé su Playboy…

Milena Vukotic, attrice italiana vincitrice di un Nastro d’argento e tre volte candidata al David di Donatello, ha raccontato la sua carriera nel corso di una intervista a Il Giornale: essa è stata caratterizzata per lo più da ruoli sottotono, come quello di Pina, la sfortunata moglie di Ugo Fantozzi. È proprio questo, però, che forse l’ha resa celebre. Il non bello, tipico di Cinecittà a differenza di Hollywood. “Non saprei dire cosa è la bellezza, ma è così relativa. È qualcosa che dà un’emozione ma non c’è uno schema. Esistono belle donne e begli uomini, ma poi dipende da quello che ognuno di noi vede nell’altro”.

Noemi, spogliarello per la Roma? "Esco tutto"/ La promessa dopo l'arrivo di Dybala...

Da questo parere arriva un esempio emblematico. “Anna Magnani (considerata una delle maggiori interpreti femminili della storia del cinema, ndr) non era bella di tratti però era straordinaria. Il fascino non è uguale alla bellezza e la fisicità della donna aveva limiti”, ha sottolineato l’attrice.

Milena Vukotic: “Bellezza dà emozioni, ma è relativa”. Il racconto delle foto su Playboy

Nonostante Milena Vukotic non fosse una femme fatale, negli anni Settanta le sue foto sono state pubblicate su Playboy. “In realtà fu tutto molto semplice”, ha raccontato a Il Giornale. “Conoscevo Angelo Frontoni, fotografo di attrici molto avvenenti. Un giorno mi disse: ‘Non è giusto. Ci stai a fare qualche foto con me? Vorrei esaltare quello che c’è di positivo in te’. Ho accettato ad un patto”.

Guenda Goria operata d'urgenza: come sta?/ Maria Teresa Ruta: "É andato tutto bene"

Le fotografie dell’interprete della moglie di Ugo Fantozzi non sarebbero state come quelle delle altre. “Ho chiesto che tutto avesse un senso e non fosse fine a se stesso”. E venne accontentata. “Mi fece posare davanti a pannelli di Paul Klee e mi scattò una serie di foto con veli sul seno”. Le immagini colpirono la rivista osé. “Un giorno Frontoni mi richiamò e mi disse che gliele aveva fatte vedere. ‘Tu mi permetti, mi lasci fare?’, chiese. La risposta fu la stessa di prima. Volevo che fossero accompagnate da qualcosa che desse loro un senso compiuto”. È così che Alessandro Blasetti scrisse un articolo sulla bellezza o la bruttezza della donna, che venne pubblicato a corredo degli scatti.

Giorgio Locatelli, lo chef ha preso il Covid/ "Ho avuto paura di morire"

© RIPRODUZIONE RISERVATA