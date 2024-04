Milena Vukotic, chi è e carriera/ Dalla moglie di Ugo Fantozzi a Un medico in famiglia: i principali successi

Milena Vukotic, chi è e la carriera al fianco dei grandi del cinema

Milena Vukotic, che sarà ospite oggi pomeriggio di Caterina Balivo su Rai 1 nel salotto de La volta buona, riceverà a breve il premio alla carriera alla serata dei David di Donatello. D’altronde la sua è una carriera stellare e indissolubilmente legata al mondo del cinema e della tv, dove ha recitato per i più importanti registi d’Italia. Nata a Roma, classe 1935, ha studiato danza e recitazione fin da bambina per poi dedicarsi interamente soltanto alla recitazione. Il debutto al cinema arriva nel 1960 nel film Il sicario di Damiano Damiani.

Milena Vukotic:"Mi sono liberata del personaggio di ‘Pina Fantozzi’"/ "Paolo Villaggio mi manca…”

Il boom si registra proprio negli anni ’60, il decennio in cui la carriera di Milena Vukotic lascia la sua indelebile impronta nel cinema nelle più celebri commedie e pellicole d’autore. Recita in Il giovedì di Dino Risi, Giulietta degli spiriti di Federico Fellini e La bisbetica domata di Franco Zeffirelli. Nei decenni successivi viene diretta anche da Luis Buñuel ne Il fascino discreto della borghesia, ma anche da Mario Monicelli in Amici miei e da Ettore Scola ne La terrazza.

Milena Vukotic: “Paolo Villaggio? Mi scelse lui, non era anaffettivo”/ “Mi chiamano ancora Pina…”

Milena Vukotic e i ruoli in carriera: da Pina Fantozzi a Enrica in Un medico in famiglia

Ma il nome di Milena Vukotic è celebre soprattutto per un ruolo speciale ricoperto nella saga di Paolo Villaggio dedicata al ragioniere Ugo Fantozzi. L’attrice ha infatti interpretato per anni il ruolo di Pina Fantozzi, la moglie del protagonista: grazie alla serie ha vinto anche un Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista per il film Fantozzi in paradiso del 1993. A seguire, a partire dal 1998 è diventata una delle colonne portanti della serie tv Un medico in famiglia, in cui ha interpretato il ruolo di Enrica fino al 2016.

Milena Vukotic: “Paolo Villaggio? Mi scelse lui, non era anaffettivo”/ “Mi chiamano ancora Pina…”

Negli ultimi anni la Vukotic ha inoltre preso parte a diversi programmi televisivi: da segnalare la sua partecipazione a Ballando con le stelle su Rai 1 nel 2019, in cui ha gareggiato in coppia con Simone Di Pasquale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA