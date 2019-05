Milena Vukotic e Simone Di Pasquale/ Video, per la mia famiglia sono matta (Ballando)

Anche Milena Vukotic e Simone Di Pasquale sono prontissimi per scendere in pista in occasione della nuova puntata di Ballando con le stelle 2019 in onda eccezionalmente al venerdì sera. La famiglia dell’attrice, dopo essere stata informata della sua partecipazione al dance show di Rai1, le ha dato della “matta”, ma poi: “adesso però sono molto contenti, approvano anche questa mia follia, questo bellissimo gioco. Tutti mi dicono di divertirmi, ma è una parola, ci sono tante difficoltà da superare ogni giorno”, confida intervistata da TV Radio Corriere. Bellissimo anche il rapporto che si è creato con Simone, il suo maestro: “Mi sta insegnando tante cose e per questo mi reputo veramente molto fortunata. “Simone è bravissimo, è un maestro severo e questo è sempre importante, sono molto contenta di essere con lui”, continua l’attrice. Al termine del programma condotto da Milly Carlucci ci sarà ancora spazio per la danza? “Se avrò tempo continuerò certamente a studiare – afferma Milena – il ballo è stato il mio primo amore. Non vorrei abbandonarlo, dopo tutto questo periodo così intenso di prove, di scommesse, soprattutto con me stessa. Vorrei riuscire a continuare a studiare”.

Ballando con le stelle 2019: Milena Vukotic balla con Simone Di Pasquale

Anche Simone Di Pasquale dice la sua su Milena Vukotic, svelando le sue sensazioni dopo avere scoperto di dovere ballare con lei nel corso della nuova edizione di Ballando con le stelle 2019. “La conoscevo come una persona molto dedita al lavoro, disciplinata. Abbiamo una grandissima affinità dal punto di vista professionale, entrambi siamo cresciuti nella danza, siamo precisi, rigorosi. Per Milena è un’esperienza nuova, la vive con un po’ di apprensione, ma abbiamo trovato il nostro equilibrio”. Il maestro di danza ha poi svelato, intervistato tra le pagine di TV Radio Corriere, di essere una persona estremamente competitiva: “tendo sempre a concentrarmi su come esprimo la mia performance per essere sempre all’altezza”. La danza per lui è sempre stata una ragione di vita anche perché, quando balla comunica benessere a tutte le persone. “Consiglio a tutti di andare a ballare, tutti possono farlo. Quest’anno Milena lo dimostra”. Ballando per Simone è una parte fondamentale della sua vita: “È un pezzo di me, mi sento una piccolissima parte di questa grande macchina che si muove magnificamente”.

Video, il tango di Milena Vukotic

