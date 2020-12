Milena Vukotic/ “Fantozzi mi ha ‘imprigionata’ ma anche dato un senso di piacere”

Nel cast di In vacanza su marte – «In questo film sono una vedova allegra, che si diverte a cambiare parrucca, a cambiare uomini» – Milena Vukotic si è raccontata senza filtri a Oggi è un altro giorno. L’attrice ha esordito parlando del suo mestiere, che l’ha vista protagonista in oltre 90 lungometraggi: «Facciamo un lavoro meraviglioso, ogni volta è la prima volta. Aver avuto la fortuna di lavorare con Fellini e con altri non mi porta a dire che ci sia stato un momento più forte di un altro: sono sempre emozioni diverse e modi diversi di fare questo nostro eterno gioco. Siamo sempre in gioco. Speriamo di mantenere la cosa più importante, ovvero il vivere. Questo film per esempio è stata una bellissima occasione per ritrovare Neri Parenti».

MILENA VUKOTIC A OGGI É UN ALTRO GIORNO

Milena Vukotic si è poi soffermata sul personaggio di Pina nella mitica saga di Fantozzi: «Mi ha imprigionato ma mi ha anche dato un senso di piacere. Col tempo ci si abitua ma è anche bello vedere che si possono fare altri personaggi e scoprire altri mondi». Poi una battuta sui personaggi interpretati in carriera: «Sono sempre stata relegata a delle parti di patetica, di bruttina, ecc. Io avrei voluto certamente fare parti di donne fatali (ride, ndr). Ma mi piacciono i caratteri, comunque». Dopo aver parlato dell’amore con Alfredo Baldi, Milena Vukotic ha sottolineato in chiusura: «Per una vita felice è necessario cercare fare quello che si ama, di lavorare per fare quello che si ama: il lavoro è la cosa più importante della nostra vita e se si ama si riesce ad arricchirsi ed a dare qualcosa in più».



