Milena Vukotic: “Ho ricevuto tante delusioni”/ “La fama con Pina Fantozzi, Fellini..”

Milena Vukotic, a 85 anni, resta la signora del teatro italiano e ha intenzione di mettersi ancora in gioco. Impegnata come giudice di Cortinametraggio, ai microfoni de Il Tempo, ripercorre la sua straordinaria carriera. Il grande successo è arrivato con il ruolo di Pina Fantozzi, la moglie del ragionr Ugo Fantozzi nei film con Paolo Villaggio. “E’ stata una grande avventura con Paolo Villaggio che mi ha insegnato tanto. E’ bello quando le persone ti fermano e ti vogliono bene per un ruolo. E’ il maggior riconoscimento per un attore”, ha raccontato in un’intervista esclusiva a Il Tempo. Ancora oggi, cerca di interpretare personaggi che le regalino grandi emozioni. Non sono mancate le delusioni. “Ma nell’insieme sono stata fortunata, ho lavorato con tanti, grandi registi ed è stato un arricchimento continuo“, aggiunge.

Daydreamer Le Ali del sogno/ Anticipazioni puntata 26 marzo: Ygit chiude con Sanem

MILENA VUKOTIC E IL RAPPORTO CON FEDERICO FELLINI

Chi ha cambiato la vita a Milena Vukotic è sicuramente Federico Fellini. “Mi ha cambiato la vita. Io sono venuta a Roma dopo aver visto a Parigi La strada. Quel film ha aperto un nuovo percorso di vita per me. Ho ricominciato il sogno con la speranza di poterlo incontrare”, ha ricordato l’attrice. Un sogno che è riuscita a realizzare. “Ho lavorato tre volte con lui. Ho avuto il privilegio di potermi avvicinare a Fellini e Giulietta Masina. E’ stata una grande esperienza che mi consola delle delusioni che ho avuto”, ha aggiunto ancora l’attrice. Una carriera straordinaria in cui non si è fatta mancare niente. L’attrice, infine, svela di non aver alcun profilo social. “Preferisco il mondo reale a quello virtuale“, conclude.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 26 marzo: Ursula passa al piano BBeautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 26 marzo: Steffy vuole davvero Colin?

© RIPRODUZIONE RISERVATA