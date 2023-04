Milena Vukotic: “Un medico in famiglia? Pronti a tornare”/ Lino Banfi: “Mia moglie…”

A “L’ora Solare”, Milena Vukotic ripercorre il successo di “Un Medico in Famiglia”. “Abbiamo fatto una decina d’anni insieme con un’infinità di puntate. Non le ho mai contate ma sono tante, tantissime, e anche lì si è formato veramente un nucleo familiare. Abbiamo visto crescere i bambini, siamo cresciuti noi”. L’attrice rivela poi: “L’amicizia con Lino è stata ed è importante. È uno dei rari compagni di gioco che veniva a vedere gli spettacoli, che partecipava a tutte le cose… Un amico di famiglia”.

A sorpresa, per Milena, c’è proprio un videomessaggio di Lino Banfi: “Mia moglie Lucia amava molto le scene che facevo con te. Tu piacevi a mia moglie, piacevi a lei come a tutti gli italiani e a me. Milena non è stata mia moglie solo in ‘Un Medico in Famiglia’ ma anche in altri film. Ha dovuto subire per tutta la vita questi due mariti grassi che siamo io e Paolo Villaggio”.

Milena Vukotic: “Vorremmo ritrovarci al fianco di Lino”

Milena Vukotic, emozionata dopo il videomessaggio di Lino Banfi, che ha da poco perso la moglie Lucia, non chiude all’idea di una nuova stagione dell’amatissima serie tv, nella quale lei interpretava nonna Enrica: “Tutti saremmo pronti a tornare per ‘Un Medico in Famiglia’. Tutti vorremmo ritrovarci lì, attorno a Lino, che è il perno di questa saga che è andata avanti per tutti questi anni”.

Dal 2003, l’attrice è sposata con Alfredo Baldi, autore televisivo: “È stato un incontro speciale che ho aspettato per tutta la vita e mi è arrivato così. Alfredo è veramente il compagno della mia vita. È stata una cosa molto forte e importante che ha arricchito tantissimo il futuro che deve ancora arrivare”.

