Milenkovic al Milan?/ Miele: “Scambio con Paquetà possibile e la Viola..” (esclusiva)

Potrebbe essere il primo grande acquisto del Milan della prossima stagione: parliamo di Nikola Milenkovic, classe 1997 e difensore della Fiorentina, che presto, secondo alcune indiscrezioni di calciomercato, potrebbe venir messo sul mercato dal club gigliato per fare cassa. Con buona pace del Milan, la cui dirigenza pare aver messo nel mirino lo stesso serbo, che potrebbe dunque approdare a Milanello come giusto rinforzo per il reparto arretrato, che in stagione ha avuto parecchi problemi. Ma per i rossoneri, certo la trattativa per portare al Milan Milenkovic si annuncia in salita: la Fiorentina non vuole certo rimetterci dalla cessione e pure nelle ultime settimane si sono fatte avanti per il cartellino del difensore anche altre concorrenti, con Napoli e Roma. Ma nonostante alcune difficoltà, il corteggiamento rossonero per il serbo continua e pure non è da escludere che la dirigenza di Via Aldo Rossi si giochi pure la carta Paquetà per convincere la controparte viola. Per approfondire tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Mario Miele: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Milenkovic potrebbe lasciare la Fiorentina? E’ un’eventualità che potrebbe accadere con la Fiorentina che potrebbe cederlo magari per un’operazione di mercato interessante per la viola…

Con il Milan scambio con Paquetà? Una trattativa di mercato che consentirebbe anche a Paquetà di trovare una piazza ideale come Firenze dove potrebbe esplodere veramente. Per Paquetà un’occasione importante da sfruttare fino in fondo.

Anche Juventus e Napoli sulle sue tracce? Credo che la Juventus sia già coperta in difesa, visto che c’è Demiral, è stato già preso Romero, c’è un reparto arretrato molto forte.

E all’estero è il Manchester United è favorito… Alla fine chi offre di più prenderà Milenkovic. Ma c’è da considerare una cosa che vale anche per il Manchester United. I bilanci vanno chiusi in pareggio entro il 30 giugno. Se non sarà così, non si potranno fare acquisti. Bisognerà vedere quindi la situazione finanziare dei vari club come lo stesso Manchester United.

Una mossa anche per trattenere Chiesa e Castrovilli… Penso che Comisso non perderà l’occasione di cedere uno dei due giocatori se arriveranno grandi offerte. Quest’anno potrebbe partire Chiesa, la prossima stagione dopo che sarà maturato definitivamente Castrovilli.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA