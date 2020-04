Milenkovic al Napoli?/ Calciomercato, Commisso alza il muro intorno al serbo

In casa campana si guarda già alla prossima stagione e non sono pochi i possibili obbiettivi della dirigenza azzurra in vista della prossima finestra di contrattazione, si cui si sta lavorando alacremente. Anzi la dirigenza dei partenopei, che già si è messa d’anticipo assicurandosi per il prossimo campionato Petagna e Rrhamani, in questi giorni starebbe valutando anche un nuovo rinforzo per la difesa di Gennaro Gattuso, considerata la probabile partenza di Koulibaly questa estate. Tra i tanti nomi che sono entrati nella lista dei desideri di Giuntoli, stando alle ultime voci di mercato che ci arrivano dal Corriere dello Sport, vi sarebbe anche quello di Nikola Milenkovic, al Napoli dunque per la prossima stagione.

MILENKOVIC AL NAPOLI? COMMISSO ALZA UN MURO

Pur essendo solo ad aprile (e con una finestra di contrattazione ancora ben lontana vista la situazione di emergenza) non ci sorprende affatto che gli azzurri abbiano già messo gli occhi sul difensore centrale della Fiorentina. Anzi Nikola Milenkovic, promette di essere il nuovo nome caldo del calciomercato estivo e già diversi club oltre al Napoli, lo stanno tenendo d’occhio da vicino. Dopo tutto l’ultima stagione del serbo con la maglia della Fiorentina (con cui è in scadenza di contratto nel 2022) è stata ricca di successi e ottime prestazioni: naturale dunque che il giocatore abbia attirato l’attenzione di molti. Ecco perché, nonostante il serbo abbia un contratto con la Viola fino al 2022, il presidente dei gigliati Rocco Commisso si è affrettato a costruire un muro intorno al proprio giocatore. Anzi pare che la dirigenza della Fiorentina abbia già rimandato al mittente parecchie richieste di informazioni e offerte, anche quelle del Napoli: è dunque ben ferma la volontà del club di non privarsi di Milenkovic per la prossima stagione.



