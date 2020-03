Milenkovic alla Roma?/ Calciomercato, la Fiorentina punta al rinnovo del serbo ma…

Anche Nikola Milenkovic potrebbe rientrare tra le opzioni di calciomercato Roma per l’estate. E’ ormai noto che la priorità della società giallorossa, per quanto riguarda la difesa, sia quella di puntare sulla conferma di Chris Smalling, ma ci sono parecchie difficoltà nella conferma dell’inglese (lo abbiamo scritto più volte nei giorni scorsi). Così, dando praticamente per scontato l’addio di Federico Fazio e non ritenendo ancora pronti per essere titolari giocatori come Mert Cetin e Roger Ibanez, è chiaro che Gianluca Petrachi vada alla ricerca di un elemento che possa essere titolare al fianco di Gianluca Mancini. La scelta potrebbe appunto ricadere su Milenkovic, anche se bisogna vincere la concorrenza: il ventiduenne serbo infatti fa gola a tante squadre in Europa, restando all’Italia c’è il Napoli ma bisogna stare attenti anche all’Atletico Madrid, che a suo tempo dalla Fiorentina aveva acquistato Stefan Savic.

Il destino della Fiorentina sembra essere quello di acquistare difensori slavi giovanissimi che poi maturano altrove: di Savic abbiamo detto ma bisogna ricordare anche Matija Nastasic, che a dire il vero non ha fatto il salto di qualità che si sperava ma resta un elemento validissimo. Milenkovic potrebbe aggiungersi alla lista, ed è proprio per questo che la società viola è già al lavoro per il rinnovo del contratto: pronto infatti un prolungamento fino al 2024 o anche al 2025 – in questo momento la scadenza è prevista tra 15 mesi – con adeguato ritocco dell’ingaggio. Questo infatti è il punto all’ordine del giorno: oggi il serbo guadagna 0,6 milioni di euro e la cifra lo rende assolutamente appetibile a tutte le big. Dunque, anche la Roma: Petrachi spera di battere sul tempo la concorrenza e assicurarsi il calciatore, magari puntando sul suo desiderio di rimanere a giocare in Italia.

MILENKOVIC ALLA ROMA? CALCIOMERCATO, OTTIMA OCCASIONE

Nikola Milenkovic sarebbe per la Roma una grande occasione, anche perché stiamo parlando di un difensore che ha 22 anni e dunque ringiovanirebbe non poco il reparto arretrato a disposizione di Paulo Fonseca. Giovane ma già esperto: le due stagioni e mezza con la Fiorentina, sempre da protagonista, parlano da sole ma in più il ragazzo cresciuto nel Partizan Belgrado ha già disputato un Mondiale come titolare – e in una nazionale, la Serbia, decisamente ricca di qualità – dunque davvero alle cifre di cui stiamo parlando sarebbe un grande affare. Rocco Commisso tuttavia non è presidente con il quale si tratti facilmente; la Roma può contare anche sul fatto che la Fiorentina difficilmente giocherà in Europa la prossima stagione, ma l’Atletico Madrid e il Manchester United possono schierare un futuro prossimo in Champions League (non ancora certo, ma probabile). Trattativa complessa, ma la Roma ci proverà.



