Milenkovic all’Inter?/ Calciomercato, ampia distanza con la Fiorentina per il serbo

In questa sessione di calciomercato estivo mister Simone Inzaghi vorrebbe avere un nuovo difensore su cui puntare per affrontare la stagione che sta per cominciare ed i suoi dirigenti starebbero lavorando in questo senso, così da portare Nikola Milenkovic all’Inter. Il mancato arrivo di Gleison Bremer dal Torino, con il brasiliano che ha firmato con la Juventus, e la permanenza di Milan Skriniar, che fino a qualche giorno fa sembrava essere ad un passo da Paris Saint-Germain, hanno complicato le strategie di mercato.

L’obiettivo della Fiorentina, come spiegato dal direttore generale Joe Barone, sarebbe quella di trattenere il centrale serbo prolungandogli il contratto attualmente in scadenza tra un anno, ovvero nel giugno del 2023. In caso di addio, i toscani chiedono in ogni caso non meno di 18/20 milioni di euro, cifra questa che i nerazzurri non sarebbero pronti a sborsare in questa fase della finestra di trattative.

Calciomercato news, Milenkovic all'Inter con Milan Skriniar

L’arrivo di Milenkovic all’Inter risulta in questo momento davvero complesso da realizzare in questi giorni di calciomercato. L’approdo a Milano del serbo potrebbe comunque avvenire anche nel caso in cui Milan Skriniar dovesse rimanere in Lombardia, con la dirigenza che vorrebbe anzi rinnovargli il contratto. Attenzione in ogni caso anche alle altre pretendenti di Milenkovic come la Juventus ed il Napoli.

