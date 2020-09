Milenkovic all’Inter?/ Calciomercato: sfida al Milan per il centrale della Fiorentina

Quello di Nikola Milenkovic è uno dei nomi più chiacchierati in ottica calciomercato e arrivano importanti aggiornamenti. Da tempo nel mirino del Milan, il centrale difensivo di proprietà Fiorentina è finito sul taccuino dell’Inter di Antonio Conte. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i nerazzurri starebbero pensando al serbo in caso di partenza di Milan Skriniar: lo slovacco è finito nel mirino del Tottenham di Josè Mourinho e sono in corso contatti tra le parti. La richiesta del Biscione è di 60 milioni di euro, ma il club inglese è al lavoro per tentare di abbassare le pretese. In caso di partenza, Milenkovic potrebbe coglierne l’eredità, ma attenzione alla concorrenza ed alla richiesta della Fiorentina: ricordiamo che il giovane centrale piace anche al Paris Saint Germain di Leonardo.

MILENKOVIC-INTER: É SFIDA AL MILAN

Dopo aver definito l’acquisto di Arturo Vidal, l’Inter è al lavoro per completare il reparto arretrato: Godin è ad un passo dal Cagliari, ma non è finita qui. Il profilo di Milenkovic rientra alla perfezione nei parametri di casa nerazzurra, ma il Milan non resterà a guardare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri nelle scorse ore hanno presentato un’offerta ufficiale alla Fiorentina per il cartellino del classe 1997: il Diavolo lo valuta 20 milioni di euro, cifra considerata bassa da Rocco Commisso. La cessione di Lucas Paquetà – nel mirino del Lione – potrebbe consentire alla dirigenza rossonera di lanciare un nuovo assalto a Milenkovic, pupillo del tecnico Stefano Pioli. La Viola punta a trattenere il calciatore, ma non si farà trovare impreparata in caso di ricca offerta: Pradè segue con interesse le situazioni di Federico Fazio (Roma) e Lyanco (Torino).



