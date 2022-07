Milenkovic, Juventus o Inter?/ Calciomercato news: pronto nuovo derby d’Italia

Calciomercato di Serie A che si infiamma. Dopo la scelta finale di Bremer di tingersi di bianconero e non di nerazzurro, è pronta a ricominciare un’altra battaglia tra le due squadre in Italia più titolate: Juventus ed Inter. L’oggetto del contendere è Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina e classe 1997. Messa in stand-by la cessione di Milan Skriniar verso Parigi, l’Inter di Simone Inzaghi vede in Milenkovic un’ottima pedina per la difesa nerazzurra. Come annunciato da Sky Sport, manca l’ok di Suning per procedere nella trattativa con un affare tra 15 e 20 Mln, con la Fiorentina che ne chiede 20 per liberarsi del giocatore. Quest’anno la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha conquistato, dopo anni difficili, l’approdo in Europa e sarà difficile volerla fare privare del proprio baluardo difensivo. La Champions League e l’obiettivo della vittoria del campionato possono cambiare l’ago della bilancia in favore del trasferimento in nerazzurro.

Da non sottovalutare, però, l’inserimento della Juventus che, come riporta Il Messaggero, sembrerebbe interessata al gigante serbo. La Juventus, sebbene l’Inter sia in netto vantaggio per il giocatore, sembrerebbe pronta ad inserirsi per intavolare una trattativa, nel tentativo di replicare ciò che è stato fatto con Bremer del Torino, passato alla Juventus dopo essere stato vicinissimo alla Milano nerazzurra. Una sfida che si ripete quella tra Juventus ed Inter: non solo in campo ma anche fuori con trattative di calciomercato e colpi di scena, degni dei migliori campionati d’Europa.

Nikola Milenkovic: i numeri

Classe 1997, altezza di 195 cm: ruolo difensore centrale. Sono soltanto alcuni dati della carta d’identità del giocatore nato in Serbia e che il prossimo ottobre compirà 25 anni. Sebbene l’età non sia eccessiva, il giocatore può vantare un’ottima esperienza in Serie A con le sue 154 partite in campionato condite da 12 gol. Numeri ottimi considerato il ruolo del giocatore. Stagioni ottime alla Fiorentina da giovane poi un leggero calo, fino alla scorsa stagione dove trovò il gol della bandiera nella prima gara in campionato contro la Roma e poi lungo digiuno in campionato che sicuramente vorrà abbandonare. Discorso opposto per la Coppa Italia, in gol contro Benevento ed Atalanta ma grande assente della semifinale di ritorno persa contro la Juventus per 2-0. Piccolo neo della carriera di Milenkovic, è l’assenza dalle Coppe Europee: soltanto 2 gare nei preliminari di Europa League che risalgono al lontano 2016. A soli 19 giocò e perse il doppio scontro con il Zaglebie Lubin, ai tempi del Partizan.

Un acquisto che per entrambe le squadre può rappresentare molto. Da un lato assicurarsi un giocatore come Milenkovic può indicare la forza in Italia con un trasferimento da una squadra importante come la Fiorentina. Ambientamento nella nuova squadra praticamente nullo visto che il campionato rimarrebbe lo stesso; dall’altra parte lo solita sfida Juventus-Inter può accendere gli animi in previsione dei prossimi incontro della stagione. Il trasferimento di Bremer ha già gettato benzina sulle fiamme dell’incontro: che Nikola Milenkovic sia il prossimo grande protagonista di questo infinito scontro?











