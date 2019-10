Miley Cyrus bacia Cody Simpson: stanno insieme?/ “Lei è la mia migliore amica…”

Miley Cyrus dopo la fine del suo breve matrimonio con Liam Hemsworth e l’altrettanto veloce relazione estiva con Kaitlynn Carter, è stata beccata tra le braccia di un “terzo incomodo”. Secondo quanto riporta E News, la celebre artista sarebbe stata pizzicata mentre baciava Cody Simpson, all’interno di un supermercato. I due cantanti, giusto per la cronaca, sono amici ormai da molti anni e quindi, potrebbe essere stato solamente un gesto affettuoso. “La nostra fonte ha detto che i due oggi pomeriggio erano in un supermarket insieme. – si legge su E News – Miley Cyrus e Cody Simpson hanno comprato del sushi e si sono scambiati dei baci. Quando hanno visto che le persone li avevano riconosciuti sono andati via in fretta. Altre fonti ci dicono che in realtà i due in questi giorni hanno passato diverso tempo insieme”. Le due star sono state avvistate da un fan mentre cenavano in un ristorante giapponese. L’estimatrice ha immediatamente fatto girare in rete i filmati, scatenando le curiosità del gossip mondiale.

Miley Cyrus bacia Cody Simpson: stanno insieme?

“Miley ha un appuntamento con l’unico e solo Cody Simpson”, hanno sottotitolato nel video diffuso. Un testimone oculare inoltre, ha condiviso proprio su E! l’indiscrezione, affermando di avere visto la “coppia” anche in un negozio di alimentari, intenta a scambiarsi dei baci “fugaci”. Secondo quanto riferito, Miley Cyrus era “vestita casualmente in canotta”, e Cody “ha notato che le persone li vedevano, quindi ha cercato di correre fuori di lì”. Non è la prima volta che i due cantanti vengono individuati insieme, dalle fresche indiscrezioni, pare che si siano incontrati più volte, proprio di recente. Un fan ha affermato su Twitter il 30 settembre di aver individuato i due in una caffetteria di Malibu, mentre stavano seduti “a un metro di distanza da lui”. Miley e Cody si conoscono anche da un po’ di tempo, e per molti il cantante non è altro che il suo “migliore amico”. Parlando con GQ Australia, Cody aveva detto: “Miley è una delle mie migliori amiche ha una mentalità super aperta e sto lavorando per diventare più simile a lei…”.

