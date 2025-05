Miley Cyrus e i problemi di salute nel 2023: “Ho avuto un’emergenza medica“

Nell’industria musicale internazionale sono numerosi gli artisti che, nonostante un grandissimo successo, hanno più volte valutato l’ipotesi di ritirarsi dalle scene. Miley Cyrus non fa eccezione: anche lei, infatti, aveva seriamente pensato di abbandonare il mondo della musica, nello specifico per alcuni problemi di salute riscontrati nel 2023. In una recente apparizione a The Zane Lowe Show, la cantante ha ricordato quanto accadde la notte di Capodanno 2023 durante il Miley’s New Year’s Eve Party.

“Ho avuto un’esperienza piuttosto traumatica in uno show che stavo conducendo con Lorne Michaels, mentre ero impegnata nel mio show di Capodanno“, ha raccontato, come riportato da diverse testate internazionali come Page Six, spiegando di aver avuto alcuni problemi di salute proprio in quell’occasione, durante la festa di Capodanno della NBC del 2023 assieme a Dolly Parton. “Ho avuto un’emergenza medica. Mi si è rotta una cisti ovarica. Non sapevamo esattamente cosa stesse succedendo, quindi l’abbiamo fatto“.

Miley Cyrus, dall’ipotesi di abbandonare la musica al ripensamento

I problemi di salute di Miley Cyrus furono per lei traumatici in quell’occasione “perché è stato estremamente straziante e ho comunque fatto lo show. Ma è stato davvero, davvero difficile per me“. Ma non solo perché, nel corso dell’intervista, la popstar ha anche ammesso che, dopo quell’evento, aveva seriamente preso in considerazione l’idea di abbandonare l’industria musicale. Ma fu proprio Lorne Michaels a farle cambiare idea: “Ho cenato con lui e mi ha detto una cosa che ora mi è rimasta impressa: ‘Sei mesi. Tutti hanno sei mesi per compatirsi e poi si inizia a ricostruire’“.

In aggiunta, le avrebbe detto: “Non hai idea di quanti artisti si sono seduti su questa sedia e mi hanno detto che avrebbero lasciato la musica. Tutti lo fanno, tutti hanno queste esperienze traumatiche‘“. Fu da quella rivelazione che l’ex stellina di Disney Channel, ora popstar internazionale, ha trovato la forza e la voglia di continuare la sua carriera musicale e accantonare l’ipotesi di ritirarsi.