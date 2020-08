Miley Cyrus e Cody Simpson si sono lasciati/ Lei si consola con Midnight Sky

Altra estate, altro giro di giostra, e anche questa volta siamo qui a parlare di gossip in relazione alla ragazza prodigio di Disney Channel diventata una stella della musica e un noto personaggio dello showbiz. Di chi parliamo? Ma di Miley Cyrus ovvio che è tornata nuovamente single dopo la fine della sua relazione con Cody Simpson. Era l’ottobre dello scorso anno quando i due erano venuti fuori come coppia in seguito ad un bacio paparazzato in quel di Los Angeles. Lei aveva da poco chiuso il suo matrimonio con Liam Hemsworth e anche una piccola liason con Kaitlynn Carter, una delle protagoniste dello show americano “The Hills: New Beginnings”. Proprio quando lei è stata male lo scorso novembre, è stato Cody a prendersi cura di lei e fu allora che le loro prime foto di coppia vennero a galla anche sui loro profili social.

MILEY CYRUS E CODY SIMPSON SI SONO LASCIATI

Da allora sembra passata un’eternità ma a quanto pare Miley Cyrus e Cody Simpson sono già al capolinea e anche il tatuaggio che si sono fatti lo scorso marzo è ormai un lontano ricordo. Adesso la star non potrà far altro che ripartire dalla sua musica e, in particolare, dal suo nuovo brano inedito “Midnight Sky”, primo assaggio del suo prossimo album “She Is Miley Cyrus”. Un mix perfetto di musica e il ritorno sul palco, Covid permettendo, la spingeranno a dimenticare gli ultimi anni e le ultime relazioni della sua vita’ Non ci rimane che attendere di rivedere la 27enne in pista per capirlo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA