Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono lasciati/ Lei in vacanza bacia Kaitlynn Carter

Miley Cyrus e Liam Hemsworth lo scorso 23 dicembre si sono sposati. Ed oggi, a distanza di meno di otto mesi, stanno per divorziare. LA 26enne nel frattempo “fuggita” in Italia, si sta consolando tra le braccia di Kaitlynn Carter. La cantante e attrice ha annunciato dal marito dopo pochi mesi di distanza dalle nozze. In una nota diffusa dall’interprete di la cantante di Nothing Breaks Like a Heart, ha spiegato che entrambi intendono “concentrarsi sulle loro persone e le loro carriere” perché sono “individui in continua evoluzione”. L’annuncio ufficiale è arrivato dopo che Miley, che si trova in vacanza in Italia, è stata fotografata mentre baciava Kaitlynn Carter, ex di Brody Jenner, nel corso di una vacanza sul lago di Como. Per Liam Hemsworth deve essere stato proprio un brutto colpo. Anche per questo motivo, il protagonista di Hunger Games, non ha ancora commentato il divorzio e probabilmente non lo farà con troppa facilità. Sono di poche settimane fa, le dichiarazioni della stessa Miley che parlava del suo orientamento sessuale e della relazione con il marito.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono lasciati

Tra le pagine di Elle, la stessa Miley Cyrus, faceva il punto della situazione in riferimento al suo matrimonio con Liam Hemsworth. “Penso che per molti sia strano il fatto che io sia sposata. Ma la mia relazione è particolare. Non so se potrei mai aprire le porte di casa mia a tutti, perché la mia relazione è così complessa, moderna e nuova e non penso che molti capirebbero. Voglio dire, pensate davvero che sia la classica mogliettina che cucina?”. E sul suo orientamento sessuale aveva precisato: “Non sono eterosessuale, certo, adesso ho una storia etero, ma sono ancora molto attratta fisicamente dalle donne. Le ragazze mi piacciono ancora. Le persone diventano vegetariane per motivi di salute o per altro, ma il bacon resta buono. Ho scelto una persona, non per il suo sess0, ma perché questo essere umano è quello che sento più vicino a me”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA