Fan contro Miley Cyrus. La pop star originaria del Tennessee, per promuovere l’uscita dell’album “Something Beautiful”, ha organizzato un evento al Beacon Theatre di New York, vendendo a peso d’oro i biglietti per la serata. Il tutto, per presentare ai fan il visual album uscito con il disco. In tantissimi hanno comprato i biglietto per la serata, aspettandosi però un concerto da parte di Miley Cyrus, che non c’è stato. Tanti spettatori, infatti, convinti di poter assistere ad una performance della loro star preferita, hanno fatto un importante sacrificio economico comprando dei biglietti tutt’altro che scontati. Quando però si sono accorti che non era altro che la messa in onda di un video, la rabbia è esplosa.

Dopo quanto accaduto, la rabbia dei fan è esplosa sui social. In tanti, infatti, su X e altri social network hanno sottolineato la “fregatura” ricevuta da parte di Miley. Ancor prima che esternare la propria rabbia sui social, però, i fan hanno cominciato ad urlare a contestare la Cyrus di presenza, spiegando di sentirsi presi in giro per quanto accaduto. Lei, visibilmente imbarazzata, ha allora improvvisato una versione a cappella di “The Climb“. Neppure questo, però, ha placato gli animi dei fan che si sono sentiti “truffati”.

Miley Cyrus nel caos. I fan esplodono: “Ci ha truffati”. Altri la difendono

Alcuni fan si sono infuriati sui social con Miley Cyrus mentre altri hanno sottolineato come fosse assolutamente specificato il fatto che non fosse un concerto. “Questa cosa mi ha fatto davvero inca*zare… Come osi mancare di rispetto a MILEY CYRUS al suo stesso evento perché NON hai letto per cosa stavi comprando il biglietto? Non ha alcun obbligo di intrattenere voi ingrati str*nzi” si legge in un post social di un fan.