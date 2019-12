Miley Cyrus/ Il “metodo per dimagrire” dopo le feste: il video della popstar è virale

Natale speciale per Miley Cyrus! Su Instagram la cantante ha postato un video che è ormai diventato virale. Nel breve filmato, la postar si scatena in un balletto assieme a sua madre: la coreografia ha fatto impazzire il web e in poche ore è stata condivisa da migliaia di persone, e molti l’hanno ritenuto un “ottimo metodo per dimagrire dopo le feste”. Miley ha trascorso infatti queste festività assieme ai genitori ma anche in compagnia della sua nuova fiamma: Cody Simpson. La coppia fa sul serio e infatti Cody ha passato con Miley e la sua famiglia il giorno di Natale. I due cantanti hanno poi condiviso vari video attraverso le loro storie di Instagram rendendo partecipi i fan delle loro vacanze. Tra questi filmati anche uno in cui Miley si muove davanti all’albero di Natale. Sullo sfondo, Cody le fa delle facce.

Miley Cyrus, Natale con Cody Simpson e famiglia!

In un altro video postato dalla cantante su Instagram, Miley Cyrus si avvicina a Cody mostrandogli le sue abilità di twerking. Oltre a questi video divertenti, Cody e Miley hanno anche posato per una foto di famiglia con i suoi genitori, fratelli e sorelle. Cody e Miley stanno insieme solo da ottobre, ma la famiglia della cantante lo ha certamente accolto a braccia aperte! D’altronde sono trascorsi soli pochi mesi da quando Miley ha deciso di chiudere la relazione con Liam Hemsworth a soli pochissimi mesi dal matrimonio. Una svolta drastica per l’attore che ha poi ammesso, subito dopo la rottura, di stare veramente molto male. Eppure a distanza di pochi mesi Miley lo ha cancellato dalla sua vita, nella quale ore c’è Cody Simpson.





