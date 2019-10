Miley Cyrus: “Non siate gay, bravi ragazzi esistono”/ Poi corregge:”La sessualità…”

Doveva essere con ogni probabilità una battuta ma Miley Cyrus ha pagato a carissimo prezzo una delle sue ultime uscite sulla sua omosessualità. Forse con l’intento di lanciare una frecciatina al suo ex marito Liam Hemsworth o forse desiderosa di gratificare il suo nuovo fidanzato Cody Simpson, l’ex icona di Disney Channel si è resa infatti protagonista di uno scivolone che l’ha fatta finire al centro di una bufera mediatica vista la delicatezza del tema affrontato. Tutto ha avuto origine da queste “colorite” parole pronunciate in un video pubblicato sui social:”Hey, non arrendetevi, ci sono dei bravi ragazzi là fuori. Non dovete essere gay, ci sono brave persone con il pisello là fuori, dovete solo trovarle. (…) Ho sempre pensato di dover essere gay perché credevo che tutti i ragazzi fossero malvagi, ma non è vero. Ci sono brave persone là fuori alle quali è capitato di avere il caz*o”.

MILEY CYRUS, LA RETTIFICA DOPO LA BUFERA

Le parole di Miley Cyrus non sono andate giù in particolare alla comunità LGBTQ, di cui peraltro l’attrice – che si dichiara bisessuale – sostiene di essere parte. Il suo profilo, dopo queste dichiarazioni, è stato preso di mira al punto da costringere l’ex Hanna Montana ad una rettifica:”Stavo parlando di mer*a di ragazzi che fanno schifo, ma lasciatemi chiarire, TU non SCEGLI la tua sessualità. Nasci così come sei”. Poi ha concluso:” È sempre stata una mia priorità proteggere la comunità LGBTQ della quale faccio parte”. Il polverone sembrerebbe ora essere rientrato. In un primo momento, il portale americano TMZ aveva ipotizzato che queste frasi fossero state pronunciate col solo intento di colpire Hemsworth, ma un insider ha poi precisato:”Non si parlano, non hanno figli o proprietà in comune, non c’è motivo di discussione, il divorzio procede senza intoppi”. Certo la precisazione della Cyrus “ci sono ragazzi per bene e ne ho incontrato solo uno” più che un complimento a Cody sa tanto di stoccata a Liam…

