Capita a tutti, figurarsi alle star internazionali che non vivono di certo come i comuni mortali: visitare un ospedale perché si è gravi può appunto succedere anche a loro. Questa volta è toccato a Miley Cyrus, popstar di grande successo che in un’intervista al Jimmy Kimmel Live ha raccontato di essersi presa una grave infezione al ginocchio. Ma come è potuto accadere?

Dato che voleva risparmiare sul budget per il film, ha deciso di girare alcune scene sulla Walk of Fame, il marciapiede che ospita le stelle con i nomi delle più grandi star dello star system hollywoodiano. Ha girato il video a ottobre e novembre e, come ha raccontato lei, “sono finita in terapia intensiva” perché “la mia gamba ha iniziato a disintegrarsi intorno al ginocchio”.

Miley Cyrus e la grave infezione al ginocchio: cosa le hanno detto i medici

Ma com’è stata possibile l’infezione al ginocchio di Miley Cyrus? Il medico che ha avuto modo di visitarla è rimasto scioccato e le ha chiesto come aveva fatto a beccarsi una roba del genere, così brutale, tra l’altro. E a lei cosa è venuto in mente? L’immagine di lei che rotola per terra sulla Walk of Fame. Come ha raccontato lei: “Da un medico che apre cadaveri per mestiere mi ha detto ‘che schifo’ guardando il mio ginocchio”.

Uscirà un film insieme al suo nuovo album e ha speso buona parte del budget per il suo guardaroba e per risparmiare Miley Cyrus – aveva pensato di abbandonare la musica – ha deciso di girare di notte proprio sul marciapiede delle stelle, peccato che non sia proprio un posto rispettabile, quando la folla se ne va, e tutto chiude attorno, quindi ha davvero pensato che fosse il suo ultimo giorno. E infatti ha rischiato davvero grosso dato che si è presa una grave infezione.

