“Miley Cyrus senza reggiseno”, l’articolo della discordia/ Il web “Non è giornalismo”

“Questo non è giornalismo”. Tuona il mondo del web di fronte ad un articolo pubblicato da TgCom24 che ha sollevato non poche polemiche. La protagonista è la popstar Miley Cyrus finita al centro delle perplessità del giornalista in questione per essere uscita di casa senza indossare il reggiseno. “Miley Cyrus a spasso per Los Angeles: la mascherina la indossa, ma dimentica altro” si legge nel tweet del noto portale di informazione, che ha anche taggato la cantante. Chiaramente quel “altro” dimenticato è, appunto, il reggiseno. Pochi minuti sono bastati affinché il tweet, e di conseguenza l’articolo, facesse il giro del web, scatenando non pochi retweet di lettori piuttosto infastiditi dall’informazione in se oltre che dal suo significato. Commenti e contenuti inauditi per molti lettore, che hanno quindi manifestato tutto il loro disappunto per un articolo che, senza dubbio, desta scalpore.

TgCom24 su Miley Cyrus, il web tuona: “Notizia inutile”

Tra i tanti commenti ecco che allora si legge: “Con tutto quello che succede nel mondo in questo momento, immagino era proprio necessario, fondamentale un articolo su Miley Cyrus senza reggiseno, non oso immaginare come avremmo fatto ad andare avanti senza questa informazione…”. E ancora c’è chi ha tuonato contro il noto portale di informazione, scrivendo: “E per il premio “notizia inutile e al quanto sessista del giorno” abbiamo un vincitore signore e signori… Per averci fortunatamente messo al corrente dello scandalo di Miley Cyrus che si “scorda” “qualcos’altro” TGCOM24 Congratulazioni. LA FOLLA È IN DELIRIO”.

E per il premio “notizia inutile e al quanto sessista del giorno” abbiamo un vincitore signore e signori

🥁🥁

Per averci fortunatamente messo al corrente dello scandalo di Miley Cyrus che si “scorda” “qualcos’altro”

🥁🥁

TGCOM24

Congratulazioni LA FOLLA È IN DELIRIO pic.twitter.com/Ab0LsRUQOk — Gianfranco 🏀🤘☮️ (@gianfrancosheps) January 25, 2021





