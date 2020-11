Miley Cyrus “sobria da due settimane”/ “Bevo ma decido di smettere quando voglio”

Miley Cyrus si confessa ed ammette di essere anche lei caduta nel tunnel dell’alcolismo ma di essere tornata “pulita” da due settimane. Le sue nuove confidenze arrivano a Zane Lowe di Apple Music nel corso di un’intervista per il lancio del suo nuovo album “Plastic Hearts”. In quell’occasione la 28enne ha ammesso di essere rimasta sobria per un anno intero ma durante la pandemia da Covid è nuovamente ricaduta nell’alcolismo. L’ex stellina Disney ha però ammesso di essere riuscita a tornare sobria, specificando di esserlo “da due settimane”. Per la popstar non vale la pena arrabbiarsi o sentirsi in colpa per essere caduti nel vortice dell’alcol: “Non bisogna arrabbiarsi, ma chiedersi: “Che è successo?”. Per me è difficile perché non sono una persona moderata, ma non penso che tutti debbano essere completamente sobri”, ha ammesso. La saggia Cyrus ha però proseguito: “Penso che tutti debbano fare ciò che è meglio per loro”.

MILEY CYRUS SOBRIA DA DUE SETTIMANE DOPO LA RICADUTA

Nonostante abbia ammesso la sua dipendenza, al tempo stesso Miley Cyrus ha smentito di avere un problema con l’alcol al punto da ammettere nella medesima intervista di essere “molto disciplinata”. Per questo, ha proseguito, “Quando voglio bere, bevo. Ma quando decido di smettere di bere, smetto”. In occasione dell’uscita del suo nuovo album che avverrà il prossimo 27 novembre, però, la cantante ha deciso di essere sobria: “In questo momento la sobrietà è importante per me. Voglio essere lucida per raccontare la mia storia”, ha riconosciuto. Come rammenta anche Vanity Fair online, lo scorso giugno la Cyrus aveva ammesso di essere sobria da sei mesi: questo il periodo nel quale non aveva fatto uso di alcol e marijuana. “Amo svegliarmi lucida ed essere al massimo delle mie energie”, aveva spiegato a Variety. In tanti avevano attribuito la sua scelta di vita sana a Cody Simpson, all’epoca suo fidanzato. Relazione terminata lo scorso agosto. E sono in tanti ad aver attribuito la sua ricaduta oltre che alla pandemia anche alla nuova delusione amorosa.



