Miley Cyrus sta male/ In ospedale arriva Cody Simpson con chitarra e rose rosse

Miley Cyrus sta male. Non sappiamo bene cosa abbia ma sicuramente si trova in ospedale come lei stesso ha annunciato nelle sue ultime storie su Instagram. Flebo al braccio e pallore in volto, la cantante ha condiviso questo momento con i fan pregandoli anche di non preoccuparsi molto per lei. Chi però non ha colto il messaggio è Cody Simpson che si è subito catapultato in clinica con tanto di chitarra, per cantare per lei, e rose rosse i cui petali sono finiti sul letto della star per rallegrare e colorare un po’ questo momento. Sul comodino accanto alla Cyrus spuntano poi dei girasoli e un palloncino con su scritto I love You, tutto torna quindi? I fan non conosceranno i dettagli sulla situazione di salute che l’ha portata in ospedale ma sicuramente adesso sanno che qualcosa di speciale la lega a Simpson.

CODY SIMPSON AL CAPEZZALE DI MILEY CYRUS, COME STA LA POPSTAR?

Nei giorni scorsi, negli Usa, si è parlato molto di una possibile relazione tra la popstar e Cody Simpson, con tanto di dolce selfie su Instagram che ha lasciato pensare che tra loro le cose fossero già passate allo step successivo. In quest’ultimo anno, la popstar è passata dal matrimonio con Liam Hemsworth alla presunta relazione lampo con Kaitlynn Carter, per alcuni proprio causa della frattura con il marito, fino alla love story con Cody Simpson. E! News aveva addirittura riportato una fonte pronta a scommettere che i due siano fidanzati e che si siano scambiati anche alcuni baci in un negozio di alimentari prima di fuggire via per non farsi notare. Sono solo amici? Sicuramente il suo arrivo in ospedale con rose rosse e canzoni da dedicarle non fanno altro che infuocare il gossip. Con delle cure così siamo sicuri che Miley tornerà presto a casa in piena salute.

