Miley Cyrus, video hot/ Striptease e lingua erotica dopo divorzio da Liam Hemsworth

Miley Cyrus torna ad infiammare i social ed in particolare Instagram dove nelle ultime ore ha postato due video ad alto contenuto erotico. Il primo, pubblicato ieri, è stato raggiunto da quasi tre milioni di persone e si vede la cantante mentre in modo provocante regala un accenno di quello che sembra essere un vero e proprio striptease in blu. “Bad ass edit”, scrive, mostrandosi in veste erotica ai suoi follower. Il massimo però lo regala nell’ultimo video postato sul medesimo social. Un filmato in bianco e nero di pochi secondi sovrastato dalla scritta “Do you wanna touch?”, ovvero “Vuoi toccare”, in cui la Cyrus, questa volta nuda ma con le mani sul seno, si mostra ancora più provocante con tanto di movimento erotico di lingua che passa sulle labbra. “Ti prego in ginocchio, baby, passa le tue mani nei miei capelli, toccami…”, scrive nella didascalia, citando le strofe di Gerry Glitter, poi rese celebri da Joan Jett e rendendo ancora più bollente il post Instagram, solo quest’ultimo raggiunto da oltre un milione di “like”. Gli ultimi due video dell’artista hanno così contribuito a sfoggiare l’ennesima provocazione della 27enne, della quale Hannah Montana resta ormai un lontanissimo e sbiadito ricordo.

MILEY CYRUS, VIDEO HOT SU INSTAGRAM

La cantante ed attrice Miley Cyrus ormai da anni è inserita da Maxim tra le 100 donne più hot del pianeta. Nel tempo ci ha abituati ad ogni tipo di provocazione basata soprattutto sull’ambiguità sessuale, con nudi ed allusioni più o meno esplicite, come quelle emerse dai suoi ultimi due video. Se nella maggior parte dei casi in tanti hanno apprezzato i sensualissimi filmati sono stati comunque numerosi, soprattutto sotto l’ultimo video in cui la Cyrus si passa la lingua sulle labbra a chiedersi: “Cosa diavolo c’è che non va in questa ragazza?” e chi invece le ricorda la presenza di minori sul social: “Miley ci sono bambini su questa app”. Lei però incurante di tutto, va avanti per la sua strada. C’è infine chi crede che il suo atteggiamento sia solo la conseguenza del dolore causato dal divorzio da Liam Hemsworth: “Miley, va tutto bene ragazza, so che stai ancora soffrendo per il tuo divorzio, ma dai un po’ di classe, piccola, comportati come una signora, prenditi cura di te stessa, prenditi un animale domestico, e rilassati e fai della buona musica, il bene ti verrà incontro”.

Visualizza questo post su Instagram Bad ass edit fuck yeah Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus) in data: 17 Set 2020 alle ore 12:47 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA