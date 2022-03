Miliardari per l’Ucraina/ Da DiCaprio a Gigi Hadid: le donazioni dei vip per Kiev

Le celebrità scendono in campo per sostenere l’Ucraina. Dal mondo dello spettacolo a quello dello sport, tanti volti noti hanno deciso di dare un contributo al Paese vittima dell’invasione russa. Numerose iniziative di solidarietà in ogni parte del mondo hanno trovato il sostegno delle star internazionali, pronte a prestare la propria immagine per aiutare chi sta vivendo il dramma della guerra.

La crisi umanitaria in corso in Ucraina non può lasciare indifferenti: centinaia di migliaia di persone costrette a lasciare casa e affetti per salvarsi dai bombardamenti delle truppe di Vladimir Putin. Secondo una prima stima dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, sarebbero già più di 500 mila i civili in fuga da Kiev e dintorni. Una tragedia che ha spinto tantissimi vip a condannare l’azione del Cremlino e ad utilizzare la propria visibilità per fornire sostegno attraverso appelli e raccolte fondi.

LE CELEBRITÀ IN CAMPO PER L’UCRAINA

Sono già diversi i nomi di vip che si stanno schierando al fianco dell’Ucraina, in difesa di civili e profughi. La macchina della solidarietà si è messa in moto subito dopo il 24 febbraio, data dell’inizio dell’invasione russa con il via alle ostilità: tra i primi a contribuire Blake Lively e Ryan Reynolds. La super coppia di Hollywood ha lanciato un appello affinchè vengano fatte donazioni all’UNHCR (Agenzia Onu per i Rifugiati, ndr). Ma non solo: i due attori hanno promesso di sborsare 1 milione di dollari. “L’UNHCR sta fornendo aiuti salvavita e sta lavorando con i Paesi vicini per garantire protezione a queste famiglie”, il messaggio del volto di Gossip Girl.

Altra celebrità in prima linea per sostenere l’Ucraina è Bethenny Frankel, star di The Real Housewives of New York City: attraverso la sua fondazione BStrong, l’interprete ha inviato kit di sopravvivenza e di assistenza agli sfollati per un valore di 10 milioni di dollari. Ma non solo: ha raccolto 5 milioni di dollari in favore dei civili colpiti dal dramma del conflitto.

DA DICAPRIO A GIGI HADID, I VIP AL FIANCO DI KIEV

L’elenco di star in campo per l’Ucraina coinvolge anche Gigi Hadid: la top model di origini palestinesi si è impegnata a devolvere i suoi guadagni dalle sfilate dell’autunno 2022 alle vittime della guerra in Ucraina. Tra le celebrità più attive nel mondo della solidarietà, Leonardo DiCaprio ha donato 10 milioni di dollari: ricordiamo che la nonna materna dell’attore, Elena Smirnova, era originaria di Odessa, città nel mirino dei soldati del Cremlino. Mila Kunis e Ashton Kutcher, invece, hanno versato 3 milioni di dollari attraverso la piattaforma GoFundMe e puntano a raccogliere un totale di 30 milioni. E ancora citiamo la scrittrice J. K. Rowling, che ha sborsato 1 milione di sterline. La lista di vip dal cuore d’oro comprende tra gli altri anche Angelina Jolie, Kendall Jenner, Regina Spektor, Neil Gaiman e Kim Kardashian.

Per quanto riguarda l’Italia, diversi artisti hanno deciso di fornire supporto all’Ucraina. La cantante Elodie ha deciso di donare tutti i guadagni del suo singolo “Bagno a mezzanotte” ai progetti di Save The Children, mentre Chiara Ferragni ha confermato di voler sostenere la Croce Rossa, da subito in prima linea per fornire cibo e medicine alla popolazione ucraina. Per solidarietà verso i profughi del Paese dell’est, Giorgio Armani ha voluto chiudere la settimana della moda milanese nel silenzio: “Qualche ora prima dello show ho pensato a cosa potevo fare io per ciò che succede, non è l’invio di soldi o vestiti, ma potevo segnalare il mio battito del cuore per questi bambini. Quindi ho pensato che la cosa migliore era dare il segnale che non vogliamo festeggiare, perché c’è qualcosa intorno a noi che ci disturba molto”, le sue parole tra le lacrime.

