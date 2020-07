Milik alla Juventus?/ Calciomercato: Pellegrini e Bernardeschi come pedine di scambio

Quello di Arek Milik è uno dei nomi più chiacchierati in ottica calciomercato. L’attaccante polacco è in scadenza 2021 con il Napoli e le speranze di rinnovo vanno sempre più affievolendosi. Indietro nelle gerarchie di Gattuso nonostante i 10 gol realizzati in 19 gare di campionato, l’ex Ajax è destinato a lasciare il San Paolo e non mancano di certo le pretendenti: nelle ultime settimane si è parlato molto degli interessamenti di Milan e Tottenham, ma in pole ci sarebbe la Juventus. Secondo quanto riporta Goal, i bianconeri hanno scelto il 26enne come erede di Gonzalo Higuain, destinato al ritorno in patria o ad una nuova esperienza all’estero, magari in Major League Soccer. E nelle ultime ore ci sono stati degli sviluppi a dir poco interessanti…

MILIK-JUVENTUS: PELLEGRINI E BERNARDESCHI POSSIBILI PEDINE DI SCAMBIO

Maurizio Sarri ha già allenato Milik nel corso della sua esperienza al Napoli e lo vorrebbe come partner d’attacco di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Per abbattere il costo del cartellino, la dirigenza juventina sta valutando il possibile inserimento di altri calciatori nella trattativa: Romeo Agresti spiega che sono in corso ragionamenti sui nomi di Luca Pellegrini e Federico Bernardeschi. Il primo attualmente è in prestito al Cagliari e non è mai sceso in campo con la casacca bianconera, mentre il secondo potrebbe salutare Torino dopo un’esperienza tra alti e bassi. Ma c’è di più: il gioiellino di Carrara è particolarmente gradito alla dirigenza partenopea, che per l’attacco sta valutando anche Cengiz Under e Alfredo Morelos. La Vecchia Signora, come dicevamo, deve fare però i conti con la folta concorrenza, in particolare con il Tottenham di Josè Mourinho: gli Spurs sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Lucas Moura. Attese novità a stretto giro di posta, Milik infiamma il mercato estivo…



