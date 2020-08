Milik alla Roma/ Calciomercato, operazione quasi fatta: al Napoli va Cengiz Under

Sembra fatta per il passaggio di Arkadiusz Milik alla Roma. Come scrivevamo poco fa, l’operazione di calciomercato che porterà l’attaccante polacco alla corte di Paulo Fonseca sbloccherà anche il giro di attaccanti, perché Edin Dzeko a questo punto sarà libero di accordarsi definitivamente con la Juventus e firmare il contratto con la sua nuova squadra. Milik alla fine si è convinto: avendo capito di dover rinunciare al suo capitano, la Roma si è fiondata sul polacco che nel 2016 il Napoli aveva portato in Italia per sostituire Gonzalo Higuain. Percorso sfortunato quello con i partenopei: due infortuni gravi e l’esplosione di Dries Mertens come prima punta gli hanno tolto spazio. Nonostante questo Milik ha avuto un’ottima media realizzativa per i minuti che ha giocato, ma già nella stagione condizionata dal lockdown si era capito che la sua avventura a Napoli fosse finita; la prima società a muoversi per lui era stata proprio la Juventus e l’affare era alle porte, ma l’esonero di Maurizio Sarri (che lo ha allenato per primo nel nostro campionato) e l’arrivo di Andrea Pirlo hanno cambiato le gerarchie dell’attacco, con Dzeko che da subito è stato il preferito del nuovo allenatore. A quel punto si è inserita la Roma: Milik non ne sembrava troppo convinto sperando sempre che i bianconeri affondassero il colpo, adesso invece gli agenti l’avrebbero convinto che anche quello giallorosso può essere un progetto importante.

MILIK ALLA ROMA, UNDER AL NAPOLI

La Gazzetta dello Sport scrive che la Roma dovrà eventualmente versare al Napoli un conguaglio di 10 milioni di euro: questo perché l’operazione che porterà Milik a vestire la maglia giallorossa prevede che Cengiz Under faccia il percorso inverso. Il turco, reduce da tre stagioni nella capitale in cui ha mostrato più luci che ombre (anche qui bisognerebbe citare gli infortuni), è comunque un prospetto ancora giovane che ha tanti margini di miglioramento, e soprattutto potrebbe essere il giocatore giusto per sostituire José Callejon sulla fascia destra di Gennaro Gattuso, il quale già nel post-lockdown aveva spesso e volentieri scelto su quella corsia Matteo Politano, cioè un giocatore a piede invertito come Lorenzo Insigne sull’altro versante. A quanto pare, Alessio Riccardi avrebbe rifiutato il trasferimento al Napoli: se il centrocampista avesse detto sì lo scambio sarebbe potuto essere alla pari, in questo modo invece la Roma dovrà comunque pagare una cifra ai partenopei. Poco male, anche se adesso l’affare potrebbe dilungarsi per definire i dettagli; ad ogni modo sembra proprio che Arkadiusz Milik diventerà a breve il nuovo attaccante nella squadra di Paulo Fonseca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA