Milik lascia il Napoli?/ De Notaris: “Il polacco rimarrà in azzurro” (esclusiva)

E’ il nome bollente in casa campana in vista della prossima finestra di calciomercato: Arkadiusz Milik potrebbe infatti lasciare il Napoli nella prossima finestra di contrattazione, con grave dispiacere dei tifosi azzurri, di certo non favorevoli a questi divorzio. Pure però, come ci riportano le ultime indiscrezioni di calciomercato, Milik pare davvero pronto a lasciare il Napoli dopo 4 anni di carriera in azzurro e con un anno di anticipo sul contratto in corso: per lui negli ultimi giorni si sono fatti avanti parecchi club, come Juventus e Milan, ma pure società europee, pronte a investire sul bomber, che vorrebbe più spazio e considerazione. Per saperne di più abbiamo sentito l’operatore di mercato Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Milik verso l’addio al Napoli? Si parla della sua partenza verso la Juventus ma io non credo che alla fine possa veramente andare nella formazione bianconera!

Quali sono i motivi di tutto questo? Milik alla Juventus si troverebbe chiuso da Dybala e Cristiano Ronaldo. Alla fine alla Juve farebbe solo il gregario…

Ci potrebbero essere altre squadre italiane per Milik? Penso che il Milan possa essere un’altra squadra possibile per Milik!

All’estero solo all’Atletico Madrid? In effetti vedo solo l’Atletico Madrid, credo però che alla fine Milik possa trovare un accordo con il Napoli. Ha fatto bene e potrebbe ancora fare bene in futuro.

Con chi potrà sostituirlo il Napoli? Il Napoli ha già preso Petagna e lo stesso Petagna potrebbe essere pedina di scambio per altre trattative di mercato. Potrebbe esserci uno scambio con Belotti.

Altri nomi… Credo che potrebbe arrivare anche Immobile, anche se la Lazio punta sempre di lui. Ma si potrebbe fare un colpo a sorpresa e Immobile potrebbe vestirsi d’azzurro…

(Franco Vittadini)



