Milik via dal Napoli?/ Calciomercato, bomber rifiuta 4 mln: c’è concorrenza in rosa

In casa azzurra quando di parla di calciomercato, tiene sempre banco dal vicenda di Arkadiusz Milik via dal Napoli, secondo le ultime voci, già nella finestra di giugno. Pare dunque che il rapporto tra il bomber polacco e la società campana sia giunto al trmine, anche se fino a pochi mesi fa pareva già tutto fatto per il rinnovo di contratto dell’attaccante polacco, che veste la maglia azzurra già dal 2016. Secondo dunque le ultime indiscrezioni di calciomercato, raccolte dai colleghi del Corriere dello sport, pare che lo stesso giocatore abbia rifiutato un rinnovo di contratto, a dir il vero ben gustoso, da circa 4 milioni di euro a stagione di ingaggio: una proposta importante che però non ha convinto Milik, preoccupato però più che per i soldi, per lo spazio in spogliatoio.

MILIK VIA DAL NAPOLI? IN ROSA NON C’E’ SPAZIO

A far fallire l’accordo e dunque ad alimentare le voci che vogliono Milik via dal Napoli per la finestra di contrattazione di giugno, è anche il timore dello stesso giocatore di venir ben pagato ma di fatto di non giocare. Già in questa stagione infatti il bomber polacco ha dovuto dividere la scena con il collega Dries Mertens, e dunque è riuscito a mettere a tabella solo 22 presenze di cui appena 16 per la Serie A: troppo poco per l’attaccante classe 1994 che punta a un ruolo da unico protagonista. Con l’arrivo già annunciato dalla Spal di Petagna e il rinnovo dello stesso attaccante belga, per Milik lo spazio in campo di ridurrebbe in maniera importante e non potrebbe essere lui il titolare fisso. La prospettiva non è dunque delle più allettanti per Milik che sta prendendo tempo per decidere e in attesa vedere se qualche altro club magari gli può offrire di meglio.



