Milik via dal Napoli?/ Calciomercato: duello Tottenham-Arsenal per il polacco!

In casa del Napoli in tema di calciomercato, è certo Arkadiusz Milik l’argomento più scottante. Come riportato nei giorni scorsi infatti pare che il polacco e il club campano siano ben lontani dal firmare il rinnovo di contratto e che dunque il bomber sia pronto a fare le valigie per nella prossima finestra di contrattazione di giugno. Dopo tutto il distacco tra il giocatore e la dirigenza pare al momento netto e certo De Laurentiis non ha alcuna intenzione di attendere ancora un anno per poi dover cedere il cartellino dell’attaccante a costo zero. Non resta dunque che attendere una buona offerta, anche dall’estero, dove certo lo stesso Milik ha sempre buona fama, visti anche i nove gol offerti nelle appena 14 presenze in campo durante questa stagione della serie A.

MILIK VIA DAL NAPOLI: LE SIRENE INGLESI

Ed ecco che l’interesse per il bomber polacco non vene a meno e davvero Milik potrebbe lasciare il Napoli a giugno: o almeno sono queste le ultime indiscrezioni di calciomercato raccolte dai media inglesi e per la precisione dal portale britannico Talk Sport. Pare infatti che Milik sia finito nel mirino di Arsenal e Tottenham, club che pare siano presto disposti a fare un’offerta più che concreta allo stesso giocatore polacco e alla dirigenza del Napoli. Le cifre di cui si parla ora sarebbero intorno ai 45 milioni di euro: una valutazione importante per il bomber polacco che pure nel lontano 2016 era stato acquistato dallo stessa dirigenza azzurra dall’Ajax per la cifra di 33 milioni di euro.

