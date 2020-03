Milik via dal Napoli?/ Calciomercato: Milan e Atletico Madrid sognano il polacco!

Benché manchino ancora diversi mesi all’apertura della finestra di calciomercato estiva, pare ormai certo che Milik andrà via dal Napoli questa estate. Nonostante i tanti tentativi fatti dalla dirigenza azzurra, come dallo stesso Aurelio De Laurentiis in persona, il polacco non dovrebbe rinnovare il suo contratto con la società (in scadenza nel 2012) e dunque verrà messo sul mercato. Dietro a tale mossa, stando alle ultime rivelazioni di calciomercato che ci arrivano dal Corriere dello sport, non vi sarebbero problemi di natura economica (De Laurentiis anzi avrebbe proposto al bomber polacco un ingaggio da 4 milioni di euro), quanto di “spazio” nella rosa. Milik vorrebbe essere l’attaccante di riferimento, ma nello schieramento di Gattuso c’è pure Mertens (fresco di rinnovo) e a giugno arriverà anche Petagna dalla Spal.

MILIK VIA DAL NAPOLI? MILAN E ATLETICO SOGNANO

E ‘ dunque a caccia di spazio il bomber polacco, ma una volta andato via dal Napoli, Milik dove andrà? Certo per un profilo come il suo non manca la concorrenza, in Italia come all’estero: anzi probabilmente con l’avvicinarsi della finestra di contrattazione aumenterà il numero di club che busseranno alla porta del Napoli per accaparrarsi il suo cartellino. Per il momento però in pole position per Milik, stando alle ultime indiscrezioni rivelateci da Ciro Venerato, vi sarebbero due club e dunque l’Atletico Madrid, ma pure il Milan. Al momento però i due non avrebbero ancora fatto la prima mossa ed è difficile al momento immaginare quale sarà la mossa dello stesso attaccante polacco. In questi giorni di caos totale, molto potrebbe accadere ancora.



