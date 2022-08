Milinkovic-Savic alla Juventus?/ Calciomercato, la Lazio non fa sconti per il serbo

Calciomercato news, niente sconti per Sergej Milinkovic-Savic alla Juventus

Gli infortuni rimediati sia da Paul Pogba che da Westo McKennie stanno riaprendo in queste ore di calciomercato estivo la pista che potrebbe portare Sergej Milinkovic-Savic alla Juventus. Il francese, appena tornato a parametro zero, e lo statunitense dovrebbero stare fermi ai box per diverso tempo ed i dirigenti della Vecchia Signora stanno valutando alcuni profili per consegnare a mister Massimiliano Allegri un sostituto all’altezza delle aspettative.

La richiesta della Lazio, con cui Milinkovic ha un contratto valido fino al giugno del 2024, rimane ferma sui 60 milioni di euro tanto desiderati dal patron Claudio Lotito da ormai diverse stagioni. Tuttavia, nonostante l’interesse di club inglesi come il Manchester United, i biancocelesti non hanno sinora mai ricervuto offerte reali e congrue rispetto alla loro valutazione per il cartellino del centrocampista serbo e secondo quanto riportato da Eurosport, neanche la Juve si dovrebbe spingere a tanto.

Calciomercato news, Milinkovic-Savic alla Juventus al posto di Paul Pogba

L’arrivo di Sergej Milinkovic-Savic alla Juventus in questa finestra estiva di calciomercato sembra dunque tutt’altro che semplice. Stando alle indiscrezioni, i bianconeri dovrebbero monetizzare dalle cessioni di Arthur al Valencia e di Rabiot al Monaco anche se questi due calciatori non sarebbero in grado di garantire una somma importante con le loro partenze. Più facile a questo punto che i dirigenti juventini guardino altrove in cerca di soluzioni low cost.

