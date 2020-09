Milinkovic Savic resta alla Lazio?/ Miele: “Rimarrà con Inzaghi” (esclusiva)

E’ un giocatore ormai in grado di fare la differenza e per questo rimane sempre nome caldissimo del calciomercato in casa Lazio: parliamo di Sergej Milinkovic Savic, per cui sono sempre forti le voci che lo vogliono nel mirino dei grandi club italiani ed europei. Anzi stando alle ultime voci di calciomercato pare che il centrocampista serbo sia sempre nella lista degli obbiettivi del Paris Saint Germain, ma che pure faccia gola a Inter e Juventus, che già in precedenza lo hanno cercato. Eppure pare netta la volontà di Inzaghi di tenere in casa il serbo, per poter puntare su di lui anche nella prossima stagione di Serie A, dove è grande l’ambizione di vincere finalmente lo scudetto. Per parlare dunque del futuro di Milinkovic Savic abbiamo sentito l’operatore di mercato Mario Miele: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Milinkovic Savic ancora con la Lazio la prossima stagione… Penso proprio di sì, che possa essere confermato nella società biancoceleste, continui a giocare con la Lazio.

Potrebbe essere l’Inter la sua prossima squadra… Mi sembra difficile il suo acquisto da parte dell’Inter, visto che costerebbe almeno 70 – 80 milioni, una cifra molto considerevole.

Paris Saint Germain altro club per il giocatore serbo? Perchè no Milinkovic Savic potrebbe finire anche al Paris Saint Germain un club in grado di poterlo comprarlo vista la sua grande disponibilità economica.

Dove potrebbe andare ancora? In Premier League Milinkovic Savic potrebbe tranquillamente finire in Premier League.

Crede che con lui la Lazio possa veramente vincere lo scudetto ..

E’ possibile visto che la Lazio è una formazione già potenzialmente di centrare questo obiettivo. E’ vero che ci sarà anche la Champions e la Lazio dovrà rafforzarsi ulteriormente anche per questa competizione ma vincere lo scudetto non è difficile anche per la presenza di un giocatore così forte.

