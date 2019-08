Milionario in incognito/ Su Canale 5 il film con Steve Lund (oggi, 26 agosto 2019)

Milionario in incognito va in onda oggi, 26 agosto, a partire dalle 16.30 su Canale 5. Prodotto dalla Lighthouse Pictures e tratto da una sceneggiatura di Lizzy Davis e Gregory Gilman, il titolo si avvale della regia curata da Michael Scott, che nel corso degli anni si è occupato di diversi altri film televisivi. Tra questi, vanno segnalati Il prezzo di un amore, La mamma di un angelo, Un ospite a sorpresa, Due case per Natale, La vetrina delle meraviglie e Una tata sotto copertura. Il cast vede come protagonista principale l’interprete canadese Steve Lund, diventato noto grazie all’apparizione in diverse serie televisive tra le quali Yukonic!, Haven, Reign e Frankie Drake Mysteries. Viene affiancato dalla collega Siobhan Williams, già vista nei film Radio Rebel, Il fuoco della giustizia e Benvenuti a Marwen, oltre che in vari serial. Il parterre di attori viene completato da Allie Bertram, Jaime M. Callica, Adam DiMarco, Michael Kopsa ed Elise Gatien.

Milionario in incognito, la trama del film

Milionario in incognito è incentrato prettamente sulle vicende di un ragazzo, Sean Peyton, che eredita un’ingente somma di denaro da parte di suo padre William, che ha racimolato tanti soldi grazie alla sua società immobiliare. Il giovane viene incentivato dal genitore a proseguire l’attività di famiglia, ma non ne manifesta alcuna intenzione perché non se ne sente minimamente portato. Al contempo, si rifiuta anche di intrecciare un rapporto sentimentale con Candice per motivi puramente strategici. Sean viene così inviato dal papà a mettersi alla ricerca di un lavoro, con una sola settimana di tempo. In caso di insuccesso, il ragazzo perde tutti i privilegi della sua esistenza. Durante tale esperienza sotto falsa identità, Sean conosce la bella Allison, che fa la studentessa di legge e la volontaria per i meno fortunati. La coppia approfondisce la rispettiva conoscenza e lei non sa niente della vera identità di lui. La situazione si fa complicata quando Sean scopre che Allison sta protestando contro i nuovi movimenti lavorativi del padre William. Ad ogni modo, tutto si risolverà per il verso giusto.

