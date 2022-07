Milionario in incognito/ Su Canale 5 il film con Steve Lund

Milionario in incognito, film di Canale 5 diretto da Michael M. Scott

Milionario in incognito va in onda su Canale 5 oggi, venerdì 29 luglio. Si tratta di una commedia sentimentale del 2018, distribuita da PixL Entertainment e prodotta da Lighthouse Pictures. La regia è di Michael M. Scott. In sedici anni di carriera ha diretto otto film e una serie televisiva dal titolo Cedar Cove. Il protagonista principale di Milionario in incognito è Steve Lund, un attore canadese classe 1989. La protagonista femminile è Siobhan Williams.

L’attrice canadese ha studiato chitarra, teatro, canto e violino. Ha debuttato in televisione per la CBC interpretando un ruolo nella serie di successo Heartland.

Poi ha recitato in Hollywood North e Level Up. Nel corso della sua carriera ha avuto ruoli importanti in serie tv e lungometraggi, tra cui Hell On Wheels e Forsaken dove ha recitato affianco a Demie Monroe. Nel suo tempo libero scrive musica, scatta foto e suona la chitarra. Il cast di Milionario in incognito si compone di Allie Bertram, Michael e Adam Di Marco.

Milionario in incognito, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Milionario in incognito. Sean Peyton è figlio di un importante uomo d’affari che opera nel settore immobiliare. Il ragazzo è l’unico erede della “Peyton Enterprise”. Il desiderio del padre è vedere suo figlio un giorno al timone della società.

Nonostante il padre fin da quando il figlio era bambino ha cercato di indirizzare il suo interesse verso il lavoro da immobiliarista, Sean non ha mai mostrato nessun coinvolgimento per questo genere di occupazione e tanto meno non ha mai voluto seguire le orme del padre. Non solo, ma il genitore vuole governare sulla sua vita, spingendolo tra le braccia di Candece, la figlia di un suo rivale. Anche in questo caso Sean non prova alcuna attrazione nei riguardi della ragazza e pure questa missione finisce miseramente.

Il padre esasperato gli lancia un ultimatum: gli concede una settimana di tempo per cercarsi un nuovo lavoro, altrimenti sarà privato dei soldi e della vita agiata che fino a quel momento conduce grazie ai guadagni della società. Sean pur di conquistare la sua indipendenza, accetta la sfida e si scontra con Allison Johnson, una giovane studentessa di legge che di notte si occupa di volontariato.

Un giorno mentre è impegnata in una protesta per bloccare un progetto edilizio conosce Sean. Il giovane si interessa subito della ragazza, ma non può rivelarle di essere il figlio di un immobiliarista e tanto meno dell’uomo che a capo della “Peyton Enterprise” che vuole abbattere il “Fountain Green”, un meraviglioso parco pieno di verde e vegetazione per realizzare un centro commerciale.

