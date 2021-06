Milionario in Incognito/ Video, su Canale 5 il film con Steve Lund (oggi, 14 giugno)

Milionario in Incognito va in onda su Canale 5 oggi, lunedì 14 giugno, nel primo pomeriggio. Si tratta di una commedia sentimentale fresca e leggera. Il film è diretto dal regista Michael Scott e con Steve Lund e Siobhan Williams nei panni dei protagonisti principali. Insieme ai due attori statunitensi, un cast composto da Allie Bertram, Adam DiMarco, Michael Kopsa, Ben Sullivan, Elise Gatien, Karen Holness e Jaime Callica. Sicuramente si tratta di un film che non deve portare a grandissime aspettative, questo perché è prettamente un prodotto televisivo con tutti i limiti del caso. Nonostante questo sono diversi i momenti intensi e che ci regalano anche più di un’emozione. Il consiglio è di seguirlo dall’inizio alla fine.

Milionario in Incognito, la trama del film

La pellicola Milionario in Incognito vede come protagonista Sean Peyton, unico figlio di un ricco imprenditore nel settore immobiliare e fondatore della Peyton Enterprises. Sean lotta quotidianamente con il madre William per ottenere la sua libertà e indipendenza, non essendo intenzionato a ripercorrere le orme del padre sotto il punto di vista professionale e soprattutto rifiuta le insistenze paterne per iniziare una relazione sentimentale con Candice, la figlia di un rivale in affari del signor Peyton.

Messo di fronte ad un ultimatum dal padre, Sean è costretto a trovarsi un lavoro e abbandonare la vita agiata che ha condotto fin quando era bambino. Dopo aver trovato un impiego umile ma onesto, Sean incontra Allison Johnson una bella studentessa di legge molto impegnata nel sociale. La ragazza infatti di notte lavora come volontaria per aiutare le persone in difficoltà e nel frattempo conduce una battaglia di protesta contro un nuovo progetto edilizio che coinvolge proprio la società immobiliare del padre di Sean.

Per ironia della sorte, tramite Allison il giovane Sean (che nel frattempo ha mantenuto il riserbo sulla sua vera identità) verrà coinvolto in una serie di sit in di protesta contro l’abbattimento del Fountain Green, un meraviglioso spazio verde che l’azienda di suo padre intende radere al suolo per costruire un nuovo centro commerciale. Il finale è composto da scelte difficili e Sean verrà messo di fronte alla sfida più grande di tutte: diventare finalmente un uomo e iniziare ad affrontare i problemi che l’età adulta porta con sè.

Video, il trailer del film "Milionario in incognito"





