MilionDay, numeri vincenti/ Estrazione di oggi lunedì 3 ottobre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

C’è tempo fino alle 20.20 per prendere parte al Million Day e alla sua variante Extra MillionDay, mentre dalle 20.35 c’è la possibilità di partecipare all’estrazione di domani! Se siete alla ricerca di spunti e ispirazioni, scopriamo subito i numeri più frequenti delle ultime 50 estrazioni. Nel Million Day incontriamo immediatamente il 48 con le sue 40 presenze, seguito dal 24 e dal 52 (entrambi sorteggiati 41 volte), poi ecco il 53 con 43 sorteggi alle spalle e infine il 9, che è stato scelto per 46 serate.

La variante di gioco Extra MillionDay mette in campo la sua personalissima top five che vede invece il numero 7 con 25 estrazioni, il 19 con i suoi 26 sorteggi, il 32 che è stato protagonista di 27 estrazioni, e ancora il 5 e il 29, entrambi selezionati per 28 sorteggi.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Per i giocatori più attenti, ecco anche le statistiche relative ai numeri ritardatari del gioco. Nel Million Day, i grandi assenti sono il 13 (30 assenze), il 21 (che manca da 36 turni), il 33 che latita da 38 sorteggi, il 31 con 41 assenze e infine il 40, che segna un netto distacco dagli altri mancando all’appello da 48 turni.

Stessa classifica per l’Extra MillionDay, ma ovviamente con numeri diversi. Qui tra i grandi assenti troviamo il 36 (27 assenze), il 16 (timido da 31 estrazioni), il 53 (fuori dagli schermi da 36 turni), il 43 (41 assenze) e da ultimo l’8, che segna ben 45 serate senza essere sorteggiato.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, ESTRAZIONE RICCA? ECCO COME RISCUOTERE LA POSSIBILE VINCITA

Il sito ufficiale del Million Day precisa che le vincite si possono incassare soltanto in presenza dello scontrino integro e originale. Per intascare i vostri premi fino a 543,48 euro avete bisogno soltanto di mostrare lo scontrino in una qualsiasi ricevitoria, mentre per cifre comprese tra 543,48 euro e 10.500 euro dovrete recarvi nella stessa ricevitoria in cui avete giocato. Occhio agli importi sopra i 10.500 euro, perché in questo caso dovrete andare di persona in un qualsiasi sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Roma, portando con voi anche un documento di identità valido, il codice fiscale e la richiesta di pagamento. Se siete giocatori online incasserete le vincite fino a 10.500 euro come accrediti diretti sul conto di gioco, mentre gli importi superiori dovranno comunque essere richiesti in una delle filiali Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Roma, sempre con i documenti richiesti.

Le vincite si possono incassare entro il sessantesimo giorno dall’affissione del Bollettino Ufficiale. Per conoscere subito l’esito della giocata ecco un rapidissimo trucchetto: andate sul sito del Million Day oppure sulla App MyLotteries e ricopiate il numero della schedina nel form apposito, sarà il sistema a rivelarvi subito l’esito e l’eventuale vincita!

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 3 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











