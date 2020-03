Militao alla Juventus?/ Calciomercato, Paratici punta un altro giovane per la difesa

Dopo Matthijs De Ligt, un altro grande colpo di calciomercato per la difesa della Juventus? Chissà: Fabio Paratici in questo momento sta tenendo d’occhio il centrocampo (piace molto Sandro Tonali) e l’attacco, dove Federico Chiesa resta sempre un obiettivo e si punta un grande numero 9 (Harry Kane è il favorito, almeno secondo le indiscrezioni). Tuttavia, bisogna fare i conti con un reparto arretrato da rifondare: guai mettere in discussione Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, ma entrambi hanno già oltrepassato i 30 anni e il capitano bianconero è appena rientrato dalla rottura del crociato, primo infortunio grave in carriera ma che è arrivato dopo una serie di acciacchi che gli hanno fatto saltare parecchie partite. Insomma: verrà un momento, e potrebbe non essere lontano, in cui la Juventus dovrà salutare i due giocatori (Chiellini resta l’unico, con Andrea Barzagli, ad aver vinto tutti gli otto scudetti del ciclo, Bonucci ne ha uno in meno) e in questo senso ovviamente bisogna leggere gli acquisti di De Ligt (soprattutto) e Merih Demiral, pronti a prendersi il futuro. In attesa che il turco recuperi dal grave infortunio (crociato anche per lui), la Juventus potrebbe puntare un altro giovane e il profilo potrebbe portare a Eder Militao.

MILITAO ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, IDEA CHE PORTA A MADRID

Parlando di calciomercato e difesa, alla Juventus è sempre piaciuto José Gimenez; l’uruguaiano tuttavia ha giocato poco con l’Atletico Madrid in questa stagione, vessato da problemi al ginocchio che lo hanno tenuto parecchio ai box e ora, così sembrerebbe, superato da Felipe nelle gerarchie. Militao, brasiliano classe ’98, in estate è arrivato al Real Madrid per 50 milioni di euro ma, chiuso da Sergio Ramos e Raphael Varane, ha messo insieme appena 13 apparizioni. I due rivali nel ruolo sono intoccabili: il contratto di sei anni potrebbe prevedere un prestito, magari inserendo un diritto o obbligo di riscatto, in modo che nella peggiore delle ipotesi i blancos possano monetizzare dalla sua cessione. Dopo tutto il centrale brasiliano è rimasto un solo anno anche nel Porto; in più accetterebbe difficilmente di rimanere al Real Madrid, per quanto si tratti di un grandissimo club, dovendo fare la riserva e così la Juventus, stuzzicata anche dal fatto che all’occorrenza Militao possa fare il terzino (a destra o a sinistra), può provare il colpo facendo leva su un ruolo di maggior rilievo e la possibilità di essere protagonista in Champions League. Trattativa difficile ovviamente, ma che si potrebbe aprire nelle prossime settimane…



