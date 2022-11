Militari, tredicesima errata/ Stato Maggiore “Verrà emesso un cedolino straordinario”

Errore di calcolo nella tredicesima mensilità riguardante migliaia di militari. La comunicazione, come si legge sul sito del NoiPa, è giunta nella giornata di ieri, e quanto pare l’errore sarebbe emerso all’interno dei sistemi informatici dedicati al calcolo degli emolumenti del personale delle Forze Armate, portando appunto ad un calcolo sbagliato della tredicesima mensilità, quella che si riceve a fine anno. Secondo quanto fatto sapere dallo Stato Maggiore della Difesa, pare che il bug sia emerso a causa di un problema nel software utilizzato dagli uffici amministrativi di Forza Armata (e non da NoiPA), per calcolare gli stipendi dei militari, e riguarderebbe una vasta platea.

Inoltre, la tredicesima sarebbe stata calcolata in maniera minore rispetto a quella che effettivamente spetterebbe agli stessi dipendenti della Difesa italiana. In base a quanto si legge sul sito del NoiPa e riportato dallo Stato Maggiore della Difesa, il calcolo errato avrebbe riguardato tutto il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed il personale dell’Esercito, e precisamente tutti coloro la cui iniziale del Codice Fiscale è ricompresa tra Q e Z.

MILITARI, TREDICESIMA ERRATA: ECCO COS’HA DECISO LO STATO MAGGIORE

“Lo Stato Maggiore della Difesa – riporta ancora NoiPad – nel prendere atto della situazione ed al fine di mitigare il disagio per gli amministrati ha avviato con immediatezza le opportune interlocuzioni con il MEF. Ed in tale quadro, lo Stato Maggiore della Difesa, di concerto con il MEF, ha deciso di erogare, comunque le tredicesime al fine di minimizzare il disagio che potrebbe derivare da un ricalcolo generale. Il conguaglio della Tredicesima mensilità sarà effettuato con l’emissione di un cedolino straordinario entro il 28 dicembre 2022”.

L’errore di calcolo sulla tredicesima, in base a quanto emerso, sarebbe pari al 7 per cento in meno sul totale della tredicesima. Ovviamente tutto il personale interessato da questo errore di calcolo sarà informato direttamente attraverso un’email ufficiale istituzionale.











