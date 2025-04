Militello in Val di Catania, Catania: un gioiello barocco al nord dei Monti Iblei

Militello in Val di Catania è un comune della provincia di Catania ed è la carta vincente della Sicilia per la finale de Il Borgo dei Borghi. Un borgo medievale siciliano, molto conosciuto prima di tutto per via della sua architettura tipicamente barocca e per le sue strette vie. Si tratta di un luogo ricco di storia e di cultura che affascina i visitatori, come la Chiesa Madre che costituisce una delle attrazioni primarie del paese.

Una chiesa molto conosciuta e apprezzata anche per le sue bellissime decorazioni in stile barocco. In aggiunta, al suo interno si possono ammirare i decori con stucchi, affreschi e le sue splendide statue dorate.

Mentre al centro del paese spicca la Torre dell’Orologio, costruita proprio per ospitare un orologio pubblico e rappresentante una vera e propria icona di tale borgo. Lungo le mura cittadine si può vedere un’altra delle interessanti attrazioni del posto, ossia la Porta di Sotto, una porta medievale che rappresenta uno dei pochi resti, appartenenti alle fortificazioni che circondavano il borgo.

Un tripudio di sapori con la cucina tradizionale siciliana

Tra i prodotti tipici di Militello in Val di Catania troviamo il dolce definito come “cassatellina”, creato nell’antichità da una suora. Per la precisione si tratta di cestini di pasta frolla, riempiti col cioccolato, le mandorle, la frutta, il liquore, i chiodi di garofano e la cannella. Tra le tante prelibatezze locali, oltre a questo dolce tipico ci sono pure la buonissima granita fatta ancora come un tempo, con le mandorle tostate o con il limone. Come non citare e soprattutto assaporare, poi, i prelibati cannoli di ricotta!

Si aggiunge la mostarda di fichidindia, sia fresca che secca, alle specialità più tradizionali. Quest’ultima, in modo particolare, viene celebrata in tutte le sue caratteristiche, grazie a una sagra dedicata. Le scacciate salate con ripieno di verdure selvatiche e le famose arance rosse di Sicilia, completano questo allettante e gustosissimo insieme di prelibatezze tipiche della gastronomia locale. Vi sono alcuni personaggi di spicco legati a Militello in “Val di Catania”, come il celeberrimo conduttore Pippo Baudo, nato proprio in queste terre siciliane. Non resta che attendere dell’annuncio del vincitore della trasmissione il Borgo dei Borghi 2025.