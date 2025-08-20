Perché Pippo Baudo è sepolto a Militello Val di Catania e dove si trova questa città? La scelta del conduttore è legata alla sua famiglia

Nonostante vivesse da anni a Roma, nel celebre quartiere Parioli, Pippo Baudo ha scelto di essere sepolto a Militello Val di Catania. Ma perché? Qual è il motivo di questa scelta e dove si trova questo posto? Militello è un affascinante borgo italiano situato in Sicilia, per la precisione a circa 37 km da Catania. È stato eletto Borgo dei Borghi 2025, scelto proprio dalla celebre trasmissione di Rai 3 che porta il pubblico tra i borghi italiani più belli e affascinanti.

Angela Lippi, chi è la prima moglie di Pippo Baudo/ Perchè si sono lasciati e cosa fa oggi

Militello Val di Catania non è una scelta a caso per la sepoltura di Pippo Baudo: il conduttore ha anzi scelto questo borgo perché è il luogo che gli ha dato i natali. In questo piccolo paese Baudo è infatti nato nel 1936, ed è cresciuto al fianco del padre Giovanni Baudo e della madre Innocenza Pirracchio.

Militello Val di Catania è patrimonio dell’Unesco: la scelta di Pippo Baudo sulla sepoltura

Militello è una vera e propria perla del nostro paese, tanto che è stato soprannominata ‘la città-museo’. Il borgo è stato ricostruito in stile barocco dopo i crolli e i danni causati dal terremoto del 1693, e successivamente è stato proclamato dall’Unesco patrimonio mondiale dell’Umanità. È, dunque, un luogo non solo un luogo che ha una sua affascinante storia, ma è anche ricco d’arte e di cultura, un posto perfetto da visitare come turista ma anche da vivere come cittadino. Ed è proprio qui, al cimitero di Militello, che Pippo Baudo ha deciso di lasciare le sue spoglie, nel luogo in cui ha vissuto i primi anni con la sua amata famiglia prima di decidere di seguire i suoi sogni, che lo hanno portato a Roma, a Milano, a Sanremo e in tutti i luoghi nei quali la sua carriera televisiva ha poi preso il volo.

Malattia di Pippo Baudo: causa morte e perché non si vedeva più in tv/ "Non sentiva più"