Milk and coffee/ Successo negli Anni ’80 e lo scandalo di Daniel Faro (Techetechetè)

In una puntata di Techetechetè incentrata sui gruppi musicali, trovano spazio oggi 23 luglio anche i Milk and coffee. Si tratta di un gruppo italiano formatosi negli Anni Settanta e che vede al suo interno la presenza di un uomo e tre donne. La prima formazione era composta da Giancarlo Nisi, Morena Rosini, Yvonne Harlow (nel 1978 sostituita da Florence Cavaliere) e Corrina Testa. Il gruppo ebbe poi una rivoluzione quasi totale con la presenza a partire dal 1989 di Daniel Faro, Morena Rosini, Monica Persiani e Irina La Font. Il 1977 fu l’anno del loro esordio: i Milk and coffee composero il tema del film Pugni dollari e spinaci: Goodbye San Francisco. L’anno successivo realizzarono la sigla di Alto gradimento, popolare programma trasmesso da Rai Radio 2. A partire dagli anni Ottanta furono numerose le loro partecipazioni ad eventi musicali televisivi importanti tra cui il Festivalbar, fino a raggiungere la finale del Festival di Sanremo nel 1982 con il brano Quando incontri l’amore, per la prima volta con un testo in italiano. In precedenza avevano realizzato numerosi tour in Sudamerica. Quelli furono gli anni del grande successo con la loro presenza in trasmissioni del calibro di Buon compleanno TV, Night and Day, Disco Inverno, Sabato sera, Piacere Raiuno e Piccoli fans.

MILK AND COFFEE, LO SCANDALO CHE TRAVOLSE IL CANTANTE DANIEL FARO

Nonostante i successi avuti soprattutto negli anni Ottanta, i Milk and coffee sono stati anche travolti da uno scandalo. Il 24 dicembre 2013, il quotidiano Il Messaggero riportava infatti la condanna a carico di Daniel Faro, membro della seconda formazione del gruppo, accusato di aver fatto sesso con una bambina di 12 anni. Maestro di canto ed ormai ex componente della band, si leggeva nel vecchio articolo del quotidiano, “è stato condannato dai giudici della prima sezione del tribunale di Roma a quattro anni e due mesi di reclusione perché riconosciuto responsabile di atti sessuali con una minore di 14 anni, all’epoca dei fatti sua alunna”. I giudici lo condannarono anche a 5 anni di interdizione dai pubblici uffici nonché all’interdizione perpetua dall’insegnamento, con risarcimento danni. I fatti contestati al cantante dei The Milk and coffee erano riconducibili al 2005 anche se Faro respinse sempre ogni accusa suo carico sostenendo che la ragazzina avesse inventato la relazione “spinta dal desiderio di avere successo nel campo dello spettacolo”.



