MILKO SKOFIC, EX MARITO DI GINA LOLLOBRIGIDA/ “Lo sposai per dimenticare lo stupro”

Milko Skofic ex marito di Gina Lollobrigida, dalla quale ha avuto un figlio, Andrea Milko Skofic, che ha seguito le sue orme, è un produttore cinematografico e attore sloveno. Sono stati sposati dal 1949 al 1971. Il loro matrimonio (solo civile) è stato celebrato sul monte Terminillo. In una recente intervista al Corriere della Sera, Gina Lollobrigida ha dichiarato di essersi pentita di avergli detto sì. Cosa l’ha spinta, allora, a convolare a nozze? “Eh, c’è stata una ragione… Ho avuto una disavventura, come tante donne. C’è stato un disgraziato che si è approfittato di me, un calciatore della Lazio. Mi ha drogata, ero vergine…”. Gina non l’ha mai denunciato: “E che lo denunciavo a fare? A quei tempi… Ora è morto. Ho cercato di convincermi che non fosse successo niente, ma una cosa così non la dimentichi. Dopo mi sono accompagnata con Milko (Skofic, ndr). Non è che volesse sposarmi, lo volevo io, per avere una vita normale, mi sentivo rovinata…”.

Il figlio di Milko Skofic e Gina Lollobrigida

Milko Skofic ha prodotto il film del ’58 Anna di Brooklyn, diretto da Carlo Lastricati e vincitore di un David di Donatello. Ha inoltre recitato ne Le infedeli (1953) di Mario Monicelli e Steno e La provinciale (1953) di Mario Soldati. Oltre a essere un cineasta di successo, Skofic era un grande appassionato di sport e in particolare di tennis. E’ la stessa Lollo a raccontarlo, oltre a definire il loro come un legame “d’interesse”: “Quando è diventato legale farlo, ho divorziato”. A soffrire più di tutti, prevedibilmente, è stato il figlio Andrea Milko. Il rapporto con lui non è dei migliori: “Purtroppo non ci siamo riavvicinati mai del tutto, lui cambiava sempre idea per colpa degli avvocati. Per quattro-cinque volte ha cambiato idea, rifiutando di riavvicinarsi a me”. Oggi Milko ha 61 anni, e Gina vive di ricordi: “Era così biondo da far pensare a delle ‘corna’: io bruna, mio marito moro, ma lui da piccolo aveva i capelli così chiari…”. L’attrice soffre molto anche la lontananza da Dimitri, l’amato nipote, che purtroppo non vede da tempo.

