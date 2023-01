Milko Skofic, ex marito Gina Lollobrigida/ Il figlio Andrea Milko: “Riavvicinati”

Milko Skofic, ex marito di Gina Lollobrigida

Oggi, mercoledì 18 gennaio, Serate Bortone ricorderà Gina Lollobrigida in compagnia di Antonella Lualdi, Barbara Bouchet ed Enzo Paolo Turchi. L’attrice è morta il 16 gennaio 2023 a 95 anni. Nel gennaio del 1949 Gina Lollobrigida (al secolo Luigia Lollobrigida) sposò il medico sloveno Milko SkofiC, che prestava servizio fra i profughi alloggiati a Cinecittà. Il matrimonio fu celebrato sul monte Terminillo di Rieti. Nel luglio 1957 ebbero un figlio, Andrea Milko Skofic. La Lollobrigida e Skofic divorziarono nel 1971, ma erano già separati da almeno 5 anni. Milko aveva già iniziato una relazione con la cantante lirica austriaca Ute de Vargas. Nel 1958 il medico sloveno ha vinto il David di Donatello per il miglior produttore con il film “Anna di Brooklyn” Durante la sua carriera ha recitato in pellicole come “Le infedeli” di Mario Monicelli e Steno (1953), e “La provinciale” di Mario Soldati (1953).

Gina Lollobrigida: com'è morta e carriera/ "Rottura del femore e diversi problemi..."

Andrea Milko Skofic: figlio di Gina Lollobrigida

Andrea Milko Skofic è l’unico figlio dell’attrice Gina Lollobrigida, nato il 28 luglio 1957. Si è sposato dal 1990 con la giornalista Maria Grazia Fantasia e dopo 4 anni due sono diventati genitori di Dimitri Milko che è l’unico nipote dell’attrice. Gli ultimi anni di vita di Gina Lollobrigida sono stati segnati da rapporti piuttosto tesi tra lei e il figlio Andrea Milko Skofic. “Il regalo più bello sarebbe che mio figlio e mio nipote si rendessero conto degli errori che hanno fatto, smettessero di farmi la guerra e venissero ad abbracciarmi. Ne sarei felice”, ha detto Gina Lollobrigida in una intervista abbastanza recente a Domenica In. Ma nell’ultimo periodo però c’è stato un riavvicinamento: “Negli ultimi giorni sono stato io vicino a mia madre Gina. È morta serena, ma i suoi ultimi mesi sono stati molto difficili dopo la frattura del femore a settembre. Forse i farmaci che prendeva le avevano causato dei disturbi alla gola e non riusciva più a deglutire né a parlare, ma siamo comunque riusciti a riavvicinarci dopo tanto tempo. Per la prima volta soltanto attraverso gli sguardi abbiamo ritrovato la nostra complicità”, ha detto il figlio Andrea Milko Skofic, come riporta il Corriere della Sera.

LEGGI ANCHE:

Roberto Alessi/ "Gina Lollobrigida? Piazzolla provò a fare da collante con il figlio""Gina Lollobrigida sarà sepolta a Subiaco"/ Sindaco: "Le intitoleremo una piazza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA