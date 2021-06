“Mille“, il nuovo singolo di Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro che ha letteralmente stravolto il mercato musicale italiano in vista della prossima stagione estiva, sarà ufficialmente presentato a “Domenica In” nella giornata di oggi, domenica 20 giugno 2021, con la cantante 78enne che sarà ospite presso lo studio televisivo di Mara Venier.

L’artista, reduce dalla recente partecipazione al Festival di Sanremo 2021, nei giorni scorsi ha concesso un’intervista ai colleghi de “La Repubblica” nella quale ha esternato tutta la propria felicità per l’inedito sodalizio artistico venutosi a creare con i due giovani: “Ringrazio Fedez che mi ha dato l’occasione di far compagnia ai ragazzi anche nell’estate. A Sanremo ha chiesto di parlarmi, dicendomi che aveva pronta una canzone per l’estate e che il ritornello era perfetto per me, ma che se non mi fosse piaciuta ci avrebbe riprovato in autunno. E invece era bella, e sono andata a registrarla”. Poi, al duo, si è unito Achille Lauro, che condivide lo stilista con Orietta Berti: “Il bello è che ognuno ci mette del suo senza sacrificare nulla della propria personalità”, ha chiosato la cantante.

MILLE, CODACONS CONTRO ORIETTA BERTI, FEDEZ E ACHILLE LAURO: “PUBBLICITÀ OCCULTA NEL VIDEO”

Tuttavia, a guastare il clima di festa che si respirava attorno alla canzone ci ha pensato in queste ore il Codacons, schieratosi contro Orietta Berti, Achille Lauro e Fedez, poiché all’interno del videoclip del singolo è presente “pubblicità occulta a danno degli utenti e a favore di Coca-Cola“.

Nel comunicato stampa ufficiale, Codacons scrive che, dopo aver tempestato i suoi followers di messaggi pubblicitari attraverso la sua pagina Instagram, essere salito sul palco del Primo maggio promuovendo il marchio Nike e aver abbracciato la causa del Ddl Zan in concomitanza con il lancio della sua linea di smalto per uomo, “Fedez, assieme ad Achille Lauro e Orietta Berti, ha pubblicato nei giorni scorsi la canzone ‘Mille’, accompagnata da un videoclip che è una vera e propria incitazione al consumo di Coca-cola, oltre che una pubblicità camuffata da brano musicale che viola le regole disposte dall’Antitrust”. L’intenzione è quella di presentare un esposto all’Antitrust e chiedere di stoppare la diffusione del videoclip sul web e in tv e la riproduzione della canzone per radio finché la Coca-Cola non sarà eliminata dal testo e dalle immagini.

